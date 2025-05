Vil ta tak i volden i skolen: – Vi må ha flere verktøy å tilby

– Dette er noe jeg jobber med. Målet er jo at man skal kunne føle trygghet på skolen, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) når Dagsavisen møter henne etter spørretimen i Stortinget onsdag.

Skolestatsråden tar dermed imot oppfordringen fra Oslo-politiker Eivor Evenrud (Ap), som i Dagsavisen onsdag ba Nordtun om å komme på banen i spørsmålet om den økende volden i skolen. Evenrud mener skolen trenger regjeringens hjelp.

– Skolen er rett og slett ikke rigga for å håndtere virkeligheten den står i, sa Evenrud til Dagsavisen onsdag.

– I dag har vi i realiteten to alternativer for hvordan voldelige ungdomsskoleelever kan håndteres; bortvisning for maksimalt tre dager, eller tvungent skolebytte, som er en omstendelig og langvarig prosess. Vi mangler et helt nødvendig handlingsrom mellom disse ytterpunktene, sa hun.

Bortviste elever

Dagsavisen har skrevet en lang rekke saker om volden i Osloskolen, blant annet om at særlig østkantelever utvises i rekordfart. Tirsdag 27. mai skrev Dagsavisen om en ny rapport fra kommunerevisjonen i Oslo som blant annet viser at flere elever som har utøvd vold på skolen blir bortvist uten at de får forklare seg, og uten at skolen fatter noe vedtak.

Nå lover kunnskapsministeren å gå grundig inn dette problemet, og finne virkemidler og tiltak skolene kan bruke. Hun mener behovet er stort, og at noe må gjøres.

– Når jeg hører at dette er noe som er viktig for lokale folkevalgte, og at de opplever at de ikke har de virkemidlene de trenger for å håndtere situasjonen på en god måte, så har jeg sagt at dette er noe jeg jobber med, sier Nordtun til Dagsavisen.

Flere virkemidler

Når Dagsavisen spør hvilke virkemidler Nordtun vil vurdere, svarer hun:

– Dette har jo akkurat kommet på mitt bord, så jeg tar en runde internt hos meg først. Så vil jeg utrede hvor stort problem dette er, og ikke minst hvilke mulige handlingsalternativer vi har. Vi må ha flere verktøy å tilby, sier kunnskapsministeren.

– Det tenker jeg er lurt at vi gjør i tett dialog med kommunene som opplever dette, og hva de mener kan fungere bedre for å håndtere disse situasjonene, legger hun til.

– Nybrottsarbeid

Statsråden viser også til at noe er i ferd med å skje allerede nå. Denne uka bevilget regjeringen 24,5 millioner bare til Osloskolen. Dette er et helt nytt tilskudd, og Oslo er en av åtte bykommuner som får midler av en pott på 70 millioner kroner, ifølge Kunnskapsdepartementet. Regjeringen har fått politifaglige råd om at Oslo skal få 40 prosent av denne potten, heter det. Pengene er øremerket egne beredskapsteam som skal jobbe mot ungdomskriminalitet på skolene.

– Dette er nybrottsarbeid, sier Nordtun.

– For første gang bevilges egne penger til skoler og kommuner som opplever vold og kriminalitet. Der har vi tillit til kommunene og de får stor frihet til hvordan de kan organisere disse teamene selv. Der har Oslo nå fått en betydelig sum. Dette er viktig, fordi den alvorlige utviklingen vi ser må bli møtt og stanset, mener kunnskapsministeren, og legger til:

– I tillegg til å jobbe med å endre lovverket og konkret bevilge øremerkede penger til dette formålet, så må vi jobbe for å forebygge. Vi må stille spørsmålet: Hvordan havner så mange ungdommer i denne situasjonen? Da må vi tørre å stille de tøffe spørsmålene, og ikke minst, satse enda mer for å forebygge.

– Skaper store utfordringer

Bevilgningen skjer fordi regjeringen er bekymret for økende kriminalitet blant barn og unge, spesielt i gruppen under 15 år. Det er en liten gruppe som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet.

– Skolene skal ikke være arenaer for kriminalitet eller rekruttering til kriminelle miljø. Barne- og ungdomskriminaliteten skaper store utfordringer for skolemiljøene flere steder. Vi har en økning i kriminalitet blant de yngste, derfor svarer regjeringen med denne ordningen rettet mot skolene, sier Nordtun.

