En av listene ble oppdaget mandag, da Johansen forsøkte å samle inn de siste av 300 underskrifter som må til for å kunne stille liste i Oslo. Da var det bare timer før fristen gikk ut, skriver Dagbladet.

På lista til minipartiet sto blant andre en rekke Frp-topper, inkludert justisminister Jøran Kallmyr, tidligere partileder Carl I. Hagen, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og Oslo-leder Tone Ims Larssen. Justisministerens politiske rådgiver sier at Kallmyr ikke har samtykket til å stå på lista og at han dessuten står ført opp for Frp i Frogn.

Bare tull

– Respektløst og bare tull, sier Carl I. Hagen om at han selv står på Alliansens liste.

Tybring-Gjedde har ikke svart på henvendelsene til Dagbladet.

– Det er sjokkerende. Jeg vil selvfølgelig aldri stå på den lista, sier Ims Larssen om å være oppført.

Johansen bekrefter at han ikke har hatt kontakt med alle på lista si, men sier han jobber for å rekruttere «halve Frp».

Også i Arendal har Alliansen ønske om å stille liste til kommunevalget, og snekret sammen en liste, inkludert navn på uvitende toppolitikere fra Pensjonistpartiet og Frp, ifølge Agderposten.

Hæ?

På Oslo-lista står også flere komikere, inkludert Atle Antonsen, Johan Golden, Sturla Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen fra NRKs Satiriks-redaksjon.

– De gjør jo narr av alle og nå tenkte vi at vi skulle invitere dem inn i Alliansen og så får de se hvor festlig dette er. De hadde selv Det Politiske Parti tidligere. Og det har vi tenkt å revitalisere, med eller uten deres hjelp, sier partileder Johansen til NRK Østlandssendingen.

– Hæ? Er jeg det, er Goldens reaksjon da han får høre at han er utvalgt til å stå på lista til Alliansen i Oslo. Han ante ingenting om sitt kandidatur.

Det gjorde heller ikke nummer 54 på lista, Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum.

– Så sent som i fjor høst fornektet Alliansen holocaust, og mener faktisk at ingen jøder døde i gasskamrene under andre verdenskrig. Det synes jeg er så hårreisende at jeg har skrevet i dag at det å bli satt opp på den lista, det er omtrent som å bli tvangsinnmeldt i Ku Klux Klan, sier Stavrum opprørt til TV 2.

Må be om fritak

Ifølge forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning er det verken uvanlig eller ulovlig at folk uvitende blir satt på lister mot sin vilje.

– Det er et slags smutthull i loven. Jeg synes ikke det er greit å sette opp noen som står for noe helt annet. Man burde ha en godkjenning fra den det gjelder, sier Bergh til NRK.

– Noen navn blir automatisk ikke godkjent. Hvis du er medlem av et annet parti eller du ikke bor i kommunen, kan du ta det med ro, sier han.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) sier til Dagbladet at alle som står på valglista vil bli kontaktet om en slik liste blir formelt godkjent og deretter fjernet om de sier at de vil ha fritak.

Alliansen fikk 3.300 stemmer ved stortingsvalget i 2017, som tilsvarer en oppslutning på 0,1 prosent.