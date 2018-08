Innenriks

Vanligvis hentes norske husdyr fra utmark til innmarksbeite i god tid før jaktsesongen starter i månedsskifte august september. Årets ekstreme tørke med rekorddårlige kornavlinger og brune beiter gjør derimot at mange bønder i Sør-Norge frykter å ikke få nok vinterfôr til dyrene sine. Mange vil derfor velge å høste inn innmarksbeitet til vinterfôr, og dermed la dyrene bli stående i utmarka og beite utover høsten.

– Dette er et meget spesielt år for husdyrprodusentene, presiserer leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes til Dagsavisen.

Les også: Spår hard kamp om matressursene

Ikke optimalt

Han forteller at han stoler på at jegerne har dressert jakthundene sine godt nok til at det ikke blir tatt noen beitedyr, og at beitedyrenes tilstedeværelse i jaktterrenget i hovedsak er en utfordring for jegerne.

– Det er klart at jegere som har leid jaktterreng nok kan oppleve at det er forstyrrende. Vi er takknemlig for den forståelsen vi har fått fra jegerorganisasjoner og rettighetshavere, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

God dialog

Jegere, grunneiere og bønder oppfordres av jakt- og bondeorganisasjoner til å ha god dialog og vise spesielt hensyn til hverandre denne sesongen.

– God dialog er ekstra viktig i forkant av årets jakt. Beitelagene må kontakte grunneierne og jaktrettshaverne for å avklare eventuell beitebruk utover høsten og tiltak for å redusere ulemper for gjennomføring av jakt. Videre må jaktretthaverne ha god dialog med jegerne, sier direktør Arne Rørå i skogeierorganisasjonen Norskog.

Les også: – Det hjelper ikke med kampfly om vi ikke har nok mat