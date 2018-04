Klar for nye oppgaver

Innenriks

– Nå skal jeg jobbe med integreringspolitikk. Dette gleder jeg meg veldig til, sier Thommessen til Dagsavisen.

Han blir nå ny integreringspolitisk talsperson for Høyre på Stortinget.

– Jeg mener at det å bedre integreringen av innvandrere i Norge er en av våre viktigste utfordringer.

Hindre frafall

På Høyres landsmøte skal partiet vedta ny politikk for å flere innvandrere i jobb. Blant forslagene er å evaluere overgangen til ordinære skoleklasser, for norskelever som er i egne klasser med andre nyankomne flyktninger og asylsøkere, som en del av introduksjonsprogrammet. I dag er disse i såkalte mottaksklasser til opptil to år før de flyttes over.

– Vi ser at frafallet er ganske stort blant den gruppen når de kommer over i ordinære skoleklasser. Derfor vil vi foreslå å vurdere mer individuelt når det er riktig å flytte over. I tillegg foreslår vi mer tilpasset opplæring for dem som flyttes over.

– Vil dere da også øke bevilgningene til norskopplæringen?

– Ja, det må vi gjøre, uten at jeg kan si nøyaktig nå hvor mye. Vi må jo også se på hvordan vi benytter de ressursene vi har i dag.

Strengere lærerkrav

Høyre vil også pålegge fylkeskommunene å ta inn nyankomne elever hele året.

– Det er frustrerende for mange nyankomne at de ikke får kommet i gang med norsk opplæring med en gang når de er motivert.

I tillegg foreslår Høyre strengere kompetansekrav til de som skal undervise norsk i introduksjonsprogrammet.

– Det bør være samme krav til lærerne der som lærerne i ordinær skole. I tillegg bør kulturkompetansen styrkes, sier Thommessen.

