Flere pågrepet etter syv ransepisoder på Oslo vest

– To gutter er nå pågrepet for de mange ranene av ungdommer på Vinderen og Majorstuen. Vi jobber mot flere pågripelser, opplyser politiet sent torsdag kveld.

Først ble en gutt fraranet øreproppene sine på Vinderen. Han ble holdt fast, og ranerne truet ifølge politiet med å knivstikke ham. Øreproppene var av typen airpods, som koster rundt 1.800 kroner. Den fornærmede meldte selv fra til politiet om ranet rundt klokka 18.45.

Det ble først meldt om tre episoder med få minutters mellomrom. Deretter meldte politiet om enda flere ran.

– Vi har nå kommet i kontakt med ytterligere fire ungdommer som har blitt ranet i området Vinderen, tvitret politiet like før klokka 21.30.

Truet til å ikke kontakte politiet

– De har selv kontaktet politipatruljer i området, flere av dem sammen med foresatte. De turte ikke kontakte politiet like etter ranene grunnet frykt for gjerningsmennene.

– De har blitt truet verbalt til å ikke kontakte politiet, og sånn som vi tolker det, har de sagt fra til foreldrene sine etter hvert, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

Kontrollerer personer

Ifølge politiet var det her brukt samme fremgangsmåte som ved det første ranet.

– Ranene skjedde ved Vinderen Torg og i Valkyriegata på Majorstuen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NRK.

– Vi har kontrollert en rekke personer i området. Foreløpig er det ingen som er pågrepet, men vi begynner å tegne oss et bilde av situasjonen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB rundt klokka 20.30.

I tillegg har politiet gjennomført avhør av begge de fornærmede.

