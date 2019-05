Oslo kommune bruker femten millioner kroner på ni nye tiltak mot ungdomskriminalitet i byen.

Det fortalte byrådsleder Raymond Johansen og politimester Hans Sverre Sjøvold på Salto-konferansen onsdag.

Blant tiltakene er et nytt institusjonstilbud for unge som begår alvorlige eller gjentatte kriminelle handlinger.

– Vi tar økningen i gruppa med gjengangere på største alvor. Kriminalitetsbekjempelse er politiets oppgave, men forebyggingen er det viktig at vi samarbeider tett om, uttaler byrådsleder Johansen (Ap) i en pressemelding fra Oslo kommune.

– Vår nye handlingsplan med tiltak for å redusere antallet unge gjengangere vil hjelpe oss i dette arbeidet, skriver han også.

Les også: Han tar nattog en måned i året (DA+)

Strengere tiltak

De siste årene har det vært stadig flere krav om strengere tiltak mot unge som begår kriminalitet i Oslo. Både fra politiet og partier på høyresida i politikken har ønsket om å bruke fengsel mer vært uttalt flere ganger.

– Man bør låse døren. Ikke som et tradisjonelt fengsel, men et låst tilbud med gode tiltak for at man skal komme seg på beina igjen, sa for eksempel nettopp politimester Hans Sverre Sjøvold til Tv2 i februar. Også da dreide det seg om ungdomskriminelle.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ikke et fengsel

Vi tok kontakt med byrådslederens kontor for å høre om hvordan denne institusjonen skal være. Derfra ble vi videresendt til byrådsavdelinga for oppvekst og kunnskap. Og der får vi bekrefta at institusjonen de nå oppretter ikke skal ha noen låst dør.

– Dette er ikke et fengsel med låste dører, opplyser byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byrådsavdelinga presiserer at hvordan institusjonen skal se ut fortsatt er under utredning. Blant annet skal det være et større innspillsmøte den 11. juni. Men noen tanker er allerede klare.

– Det er en grunn til at vi har gått bort fra noen av gårsdagens tvangsløsninger. De fungerte nemlig ikke, i stedet ble forholdene værre, skriver Thorkildsen i en epost.

– Mange av disse ungdommene har levd lenge under forhold som skader deres helse og utvikling. Vi er nødt til, i slike fortvilte situasjoner, å gjøre mer enn å bare rope på «barnefengsler», skriver hun.

Barne- og familieetaten skal arbeide med å finne ut hvordan tilbudet skal se ut, sammen med bydelsbarnevernet, Oslo politidistrikt, RVTS Øst, samt helse- og skolesektoren.

– Det er på høy tid at vi tenker annerledes rundt denne målgruppa, avslutter hun.

Mens pressemeldinga fra byrådslederen sjøl, den har tittelen «Forsterker innsatsen mot unge lovbrytere».

LES OGSÅ: Oslo setter inn ni nye tiltak mot unge gjengangere