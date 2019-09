Da rundt 70 prosent av stemmene var telt opp nasjonalt, lå partiet an til å få en oppslutning på rundt 3 prosent i fylkesvalget og 3,5 prosent i kommunevalget. Dermed ville partiet ha havnet under sperregrensen om det hadde vært et stortingsvalg.

Grande påpekte at valgresultatet er bedre enn en rekke dårlige målinger den siste tiden.

– Denne vinteren og våren har vi sett målinger på 2-tallet, vi har sett 1-tallet. Nå ser det ut som vi skal klare å krype oppover mot 4-tallet. Vi ser at vi er en organisasjon som kan det å reise seg, sa Grande.

– Kun ett dårlig valg

Skei Grande vil ikke trekke slutninger før alle stemmer er telt opp, men fastslår at hun stiller til valg igjen.

– Det er selvfølgelig krevende å ha ansvar, men vi må samarbeide for å få til noe. Det er meningsløst å stå utenfor regjering og tro at man kan rope på klima, svarer Grande på spørsmål om hvordan Venstres innsats i regjeringen kan ha påvirket valgresultatet.

Det har vært knyttet en viss spenning til om et dårlig valgresultat ville føre til at Skei Grande går av som partileder.

Til Dagsavisen sier Skei Grande at hun kun har levert ett dårlig valgresultat som Venstre-leder, og det er dette.

– Det kan jeg leve med, sier hun, og avviser også at hun har vurdert å gi seg.

Hun påpeker også at partiet kan ende høyere enn det nåværende prognoser viser, all den tid lite er talt opp i Oslo foreløpig.