Tidligere i uka kom en måling som viser at Arbeiderpartiet går mot historiens dårligste kommunevalg. Den negative trenden fortsetter for Ap: partiet får bare 22,2 prosent oppslutning på en ny måling Norstat har gjort for Vårt Land.

– Ingen god måling, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap).

Enda verre går det med Ap i Kantars kveldsferske måling for TV2. I denne målingen, som er Kantars første etter at regjeringen ble enige om en bompengeløsning, går Arbeiderpartiet på en smell og får bare 20,6 prosent oppslutning.

Det er en tilbakegang på 2,6 prosentpoeng sammenlignet med forrige TV 2-måling, og ned hele 12,4 prosentpoeng fra kommunevalget i 2015.

Hadde målingen vært valgresultatet, ville det vært Arbeiderpartiets dårligste lokalvalg noensinne.

– Det er en veldig dårlig måling for Arbeiderpartiet. Vår jobb nå er å mobilisere fullt fram til valgdagen, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) til TV 2.

På Respons Analyses ferske Oslo-måling for VG går det enda tråere: Aps får 19,6 prosent, uendret fra junimålingen. MDG får 18,6, og puster Ap i nakken.

Opptur for Høyre og Frp

For Høyre er TV 2-målingen gode nyheter. Partiet går klart fram på målingen og ender på 20,6 prosent, noe som er en oppgang på 3,1 prosentpoeng fra forrige måling.

I Vårt Land-målingen, som er en Stortingsmåling, utpekes Frp til månedens vinner med en fremgang på 2,7 prosentpoeng. Også Senterpartiet gjør det bra, med en oppgang på 1,7 prosentpoeng fra sist måling i juni.

Arbeiderpartiet går tilbake med hele 3,8 prosentpoeng. Partisekretær Kjersti Stenseng erkjenner at målingen er dårlig nytt for partiet.

– Selv om tall spriker fra lavt 20-tall til 29 prosent om dagen, blir innspurten nå viktig for oss. Vi har bare én ting å gjøre: Det er å prate om Aps politikk om arbeidsplasser i hele landet og hvordan vi kan demme opp for dagens regjering gjennom å gi folk trygt Ap-styre i kommunene, sier hun til avisa.

Hovedårsaken til den dårlige Arbeiderpartiet-målingen er ikke lekkasje til Senterpartiet, men at partiet samlet mister tre ganger så mange velgere til SV og Rødt som de gjør til Sp. Anslagsvis 50.000 Ap-velgere støtter nå SV – mens 20.000 støtter Sp.

Resultatene i Vårt Land-målingen (endring i prosentpoeng fra Vårt Lands partibarometer i juni):

Ap 22,2 prosent (-3,8), H 22,8 prosent (-0,2), Senterpartiet 16 prosent (+1,7), Frp 11,7 prosent (+2,7), SV 6,3 prosent (-0,7), MDG 5,7 prosent, Rødt 5 prosent (-0,4), KrF 4,4 prosent (-0,2), Venstre 3,1 prosent (+0,6).

Og i Kantars måling for TV2 (endring fra forrige måling i parentes):

Senterpartiet 15 prosent (-0,6), Frp 8,4 prosent (-0,1), MDG 8,2 prosent (+0,1), SV 7 prosent (-0,8), Rødt (+0,9), Venstre 3,5 prosent (-0,5), KrF 3,4 prosent (-1,1), FNB 3,3 prosent (-0,1).