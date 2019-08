Historisk dårlig måling for Ap og Høyre

Arbeiderpartiet ligger an til å få det dårligste resultatet i et kommunevalg noensinne, mens Høyre ligger an til sitt dårligste lokalvalg siden 1955.

Det viser en måling Kantar TNS har laget for TV 2.

Til tross for en tilspisset konflikt mellom regjeringspartiene i bompengesaken den siste uken, har ikke Arbeiderpartiet vunnet noen nye velgere. Partiet går tilbake 1,3 prosentpoeng til 23,2 prosent sammenlignet med TV 2s måling fra onsdag 21. august.

Målingen er gjort før statsminister Erna Solbergs (H) bompengeultimatum til de andre partilederne fredag kveld.

Også Høyre går tilbake

Høyre er målingens taper blant regjeringspartiene. Partiet har en tilbakegang på 1,2 prosentpoeng siden målingen fra onsdag og ligger hele 5,8 prosentpoeng bak valgresultatet for fire år siden.

Sammenlignet med valget i 2015 går det oppover for både SV, Rødt og MDG. Samlet øker de tre partiene oppslutningen like mye som det Ap går tilbake.

Sp får 15,6 prosent i målingen, som vil være partiets beste resultat noensinne dersom det blir en realitet.

Resultatene i målingen (endring fra valget i 2015 i parentes):

Ap 23,2 (-9,8), Frp 8,5 (-1), Høyre 17,4 (-5,8), KrF 4,5 (-0,9), Sp 15,6 (+7,5), SV 7,8 (+3,7), Venstre 4 (-1,5), Rødt 4,1 (+2,1), MDG 8,1 (+3,9), FNB/BOM 3,4 (+3,4), Andre 3,4 (-1,2).

I målingen er 1.448 personer intervjuet mellom mandag 19. og fredag 23. august. 77,7 prosent av de spurte har svart. Feilmarginen er på mellom 1,1 og 2,0 prosentpoeng.

