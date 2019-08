Samlere er villige til å betale opp mot 1000 kroner per insekt av den sjeldne sommerfuglarten, melder dansk TV 2. Det er ulovlig å fange apollosommerfugl i Norge.

De to danske mennene ble pågrepet i Gjendebu ved Jotunheimen. Politiet hadde fått melding om at mennene gikk rundt i fjellet og fanget de sjeldne sommerfuglene. Da de ble tatt hadde de fanget mellom 35 og 40 stykker.

– To danske menn ble tatt inn til avhør i forbindelse med at de har fanget sommerfugler som er fredet, sier operasjonsleder Marianne Brun i Innlandet politidistrikt til NTB.

Hun forteller at det er opprettet sak, og at mennene sannsynligvis vil få en form for straffereaksjon.

– Politiet ser alvorlig på faunakriminalitet. Det er en grunn til at disse artene er fredet, sier Brun.

Det er uklart hva de to mennene skulle med sommerfuglene.

Apollosommerfuglen er en av landets største dagsommerfugler. De har et vingespenn på 62–85 mm. Vingene er hvite med enkelte svarte flekker, og to røde flekker på bakvingene.

Arten er fredet i Norge og de fleste andre europeiske land, og er oppført på rødlisten over truede arter.

