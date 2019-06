Forskning viser at torskebestanden forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet, spesielt i Oslofjorden og langs Skagerrak-kysten.

– Jeg er bekymret for den lave bestanden vi har av kysttorsk. Derfor er det viktig at vi nå sammen bidrar til å bygge opp igjen bestanden. Det er viktig at fritidsfiskerne slipper ut igjen torsken på en så skånsom måte som mulig, slik at den kan vokse opp og formere seg så vi kan bygge opp igjen bestanden, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Forbundet som trer i kraft lørdag, gjelder ut året og strekker seg fra Ellingsvik, like sør for Kragerø i Telemark, helt over til svenskegrensen.

Øker også selkvoten

Fiskedirektoratet har pekt på hyppig fritidsfiske som en av årsakene til at bestanden av kysttorsk har gått kraftig ned de siste årene. I tillegg har de også trukket fram endringer i klima og miljøpåvirkning fra land.

I samme slengen øker departementet selkvoten i området i et forsøk på å beskytte torsken.

– Underveis har vi blant annet hatt møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund, der jeg fikk mange gode innspill. Jeg mener de reguleringene som vi innfører nå, ivaretar fritidsfiskerne på en god måte. Jeg ønsker også å redusere press på kysttorsk fra naturlige predatorer, og har derfor økt selkvoten med 20 prosent, sier Nesvik.

Se torsken – men ikke rør

Fiskeriministeren mener forbudet er nødvendig for å kunne gi kysttorsken en sjanse til å bygge seg opp igjen. Han oppfordrer også yrkesfiskere til å respektere forbudet.

– Også yrkesfiskerne må trå til. Likevel har jeg av hensyn til blant annet yrkesfiskernes driftsgrunnlag, fiske etter andre arter og mottaksstrukturen, åpnet for en begrenset dispensasjonstilgang, sier han.

I tillegg forbys alt av torskefiske fra og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte områder hvor torsken gyter, fra Lindesnes til svenskegrensen. Fiskeridepartementet har varslet at de vil vurdere effekten av tiltakene etter tre år. (NTB)

