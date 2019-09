Folkeaksjonen nei til mer bompenger ønsker å hindre Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo å bruke partinavnet, partiets logo samt å påberope seg tilknytning til det nasjonale partiet, skriver Dagbladet.

De har sendt inn en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete. Der bes det om at Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo straks må pålegges å skifte navn.

«Supporterforening»

Advokat John Christian Elden representerer Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Til Dagbladet betegner han Oslo-avdelingen som en supporterforening som bruker navn og logo uten å ha lov til det.

Elden mener det ville vært ønskelig å få spørsmålet avgjort før valget, men den kunne ikke komme inn til behandling hos byfogdembetet tidligere.

– Vi prøvde på en avklaring før valget, da velgerne fortjener å vite hvilket parti og gruppe de stemmer på, men nå får de det svaret etter valget, skriver Elden i en tekstmelding til Stavanger Aftenblad.

– Har ingenting i orden

Partileder og FNB-grunnlegger Frode Myrhol sier til Aftenbladet at Oslo-avdelingen ikke er medlem i partiet og derfor ikke kan påberope seg tilknytning til FNB.

På spørsmål om Oslo-velgerne kjenner til forskjellen på de to grupperingene, svarer han:

– Partiet har valglisten i orden. De andre har ingenting i orden. Medlemmene våre er ivaretatt av interimsstyret, og jeg er ikke spesielt bekymret for situasjonen.

Motangrep

Oslo-avdelingen går til motangrep i sitt prosesskriv til Oslo byfogdembete. I tilsvaret heter det at Oslo-avdelingen ble etablert som et partiledd, og at det var FNB nasjonalt som ga beskjed om at navnet Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo skulle benyttes.

Kasserer Per-Ivar Bergo skriver at saksøkerne FNB uten hjemmel i vedtekter har ekskludert et helt partiledd og over tusen medlemmer. Han beskriver at bakgrunnen blant annet handler om en tvist over 100.000 i kontingentmidler.