Oslo Frp har kjempet mot veggen under hele valgkampen, og fått slengt den ene elendige meningsmålingen etter den andre i valgplakatene.

«Ny elendig måling for Frp», «Rødt mer enn dobbelt så store som Frp i Oslo», «Krisemåling for Frp», «Historisk bunnotering for Frp», «Elendige tall for Frp i ny måling», «Frp går mot katastrofevalg i storbyene».

Mister representanter

På den siste meningsmålingen for Oslo, gjort sist onsdag for TV 2, får Frp kun 4,3 prosent. Ned fra seks prosent ved forrige kommunevalg i 2015.

De får samme tallet på en Oslomåling gjort av NRK og Aftenposten torsdag, mens de får 4,2 prosent på en måling gjort av Nettavisen og Amedia.

På den siste målingen fra siste fredag, som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB, får Frp 7,7 prosent på landsbasis. Ned 0,2 prosent i forhold til forrige måling. På en måling publisert lørdag, gjort av Nationen og Klassekampen får de 7,6 prosent, opp 0,9 prosent fra målingen i august.

På TV 2s siste måling går Frp på landsbasis tilbake 1,7 fra forrige kommunevalg, til 7,8 prosent.

Så det finnes lyspunkter.

Fire representanter

– Vi har hatt noen gode målinger og noen mindre gode målinger, men det er valgdagen som teller, sier Frps 2.-kandidat i Oslo, Camilla Wilhelmsen til Dagsavisen.

I dag har Frp fire bystyrerepresentanter i Oslo.

Noe som kan bli redusert til tre om målingene står seg ut valgdagen.

– Hva tror du rekordmange forhåndsstemmer betyr for Frp?

– Vi så det ved forrige valg. Da var halvparten av dem som stemte Frp som forhåndsstemte. For oss betyr det at valgkampen i år har begynt tidligere enn andre år. Derfor er det viktig å holde fullt trykk gjennom hele valgkampen, sier Wilhelmsen.

Står dette resultatet fra siste måling seg når mandagen er over, vil Ap, MDG, SV og Rødt få 33 av 59 plasser i bystyret. Høyre, Frp, Venstre ville fått 22 mandater. I tillegg er Sp inne med et mandat, og Bompeengepartiet FNB med tre, i følge NRKs måling fra 5. september.'

Ikke gitt opp

Heller ikke Frps Aina Stenersen har gitt opp da hun ble intervjuet av TV 2 forrige uke.

– Vi har et par dager til å overbevise velgerne om å stemme på Fremskrittspartiet. Vi er det eneste partiet i bystyret som kjemper mot en kraftig reduksjon av bompenger og ønsker valgfrihet, sa hun da TV 2-målingen ble offentliggjort.

Dagsavisens politiske nestor og politisk kommentator i Dagsavisen, Arne Strand, kjenner politikken bedre enn de fleste, og har tre hovedgrunner til at de gjør det så dårlig på meningsmålingene.

Mønster

– De mangler gode politikere. Det er intern uro i partiet, og de er fraværende på klimasiden, sier Arne Strand.

– Et annet moment er bompengeraseriet. Her har de tapt velgere til både FNB og Ap, sier han videre.

Strand mener også at Frp har skjøvet innvandrerne fra seg i stedet for å få dem med seg.

– Her har mange velgere gått tapt, sier han.

Samfunnsforsker Jon Helge Lesjø ved Høgskolen i Innlandet har fulgt denne valgkampen relativt godt, og har denne forklaringen på Frps tilbakegang.

– Det er mønster som har etablert seg over tid, og det er at det som tidligere var Frps bastion, Oslo og Oslo øst har flyttet på seg. For å spissformulere det, kan vi si at velgermassen har flyttet seg fra Groruddalen til Møre og Romsdal, sier Lesjø til Dagsavisen.

– I denne valgkampen har de lidd av at mens de i flere år har lykkes med å være både et styringsparti i regjering, og samtidig hilst hjem til velgerne og ivaretatt deres kjernesaker. Den strategien har de nå fått problemer med, sier han.

Bompengeopprøret har også hatt sin pris.

– Frp har ønsker å ta æren for samferdselssatsingen uten å ta ansvar for bompengefinansieringen. De har prøvd å legge ansvaret over på andre, men etter bompengeopprøret har de ikke lykkes med det, sier Lesjø.

– Hvem ser du som valget vinnere i Oslo?

– Her tenker jeg umiddelbart MDG, sier Lesjø.

– I utgangspunktet har de stått på en tøff miljølinje i Oslo, sammen med Ap og SV. Men det er MDG som har lagt premissene, sier han.

På den siste meningsmålingen Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB får MDG 7,0 prosent på landsbasis. På den siste Oslomålingen utført Norstat for NRK og Aftenposten, får MDG hele 15 prosent. Ved lokalvalget i 2015 fikk de 8,1 prosent av stemmene.

– Deres første erfaring med makt kunne blitt straffet, fordi politikken deres har vært omstridt og opplevd som en provokasjon blant mange. Men de har stått prinsippfast på klimalinjen, og har vunnet på polariseringen, sier Jon Helge Lesjø.

Tilbakegang

Forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning har en klar oppfatning av Frps tilbakegang.

– Den viktigste grunnen er at de har sittet i regjering i seks år. De opplever en regjeringsslitasje. Samtidig har de blitt utfordret av Bompengepartiet FNB på en av sine kjernesaker, sier Bergh til Dagsavisen.

At MDG gjør det så bra i Oslo overrasker ham ikke.

– De tjener på at det er en grønn bølge i befolkningen, og da særlig blant unge. Bompengesaken har også gitt økt fokus på klima og miljø, og motstanden mot bompenger har gitt en «boost» til de som ønsker bompenger, sier han.

Dagsavisen har vært i kontakt med Carl I. Hagen, og Tone Linjeroth som tapte kampvoteringen om å bli Oslo Frps 1.-kandidat mot Aina Stenersen, men ingen av dem ville kommentere Frps valgkamp rett før valget.