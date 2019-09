«Hei :) Husk å stemme innen 9.sept! Vil du ha billigere Ruter-billetter, færre biler, mer liv og mindre utslipp i byen? Stem på MDG! Lan Marie Berg». Denne tekstmeldingen har de siste dagene tikket inn til ungdom i Oslo, og ikke alle er like begeistret over å få valgflesk rett i mobilen.

«Jeg er en ung osloboer som i hvert fall aldri kommer til å stemme på MDG etter å ha fått både brosjyre i postkassen (som har nei til reklame-klistremerke), samt SMS», skriver en bruker på Twitter.

«Jeg har ikke bedt om å få noen form for politisk reklame fra noe parti på min telefon, og ikke vil jeg ha det heller. Er det noen GDPR-hensyn ved slik påtvunget reklame?», skriver en annen.

Også Aftenposten har omtalt saken.

Vil nå de unge

MDGs kommunikasjonssjef Nils Mørk bekrefter overfor Dagsavisen at partiet har som mål å sende til sammen 100.000 tekstmeldinger til unge over hele landet, det vil si mennesker i aldersgruppen 18-24 år. Meldingsteksten er tilpasset lokale saker, og i Oslo handler det altså blant annet om billigere Ruter-billetter. Kampanjen startet 2. september. Den er gjennomført i samarbeid med Eurobate og er i tråd med norsk og europeisk personvernforordning (GDPR) etter konsultasjon med Datatilsynet, presiserer MDG.

– God metode

– Vi ønsker å øke valgdeltakelsen blant unge, sier Mørk, og framhever at under halvparten av de under 30 stemte ved sist valg. MDG mener dette er en gruppe som er vanskelig å nå frem til gjennom tradisjonell nyhetsdekning, og at de er særlig opptatt av klima og miljø.

– Vi har selvfølgelig som mål å få flest mulig stemmer i valget, og mener dette er en god metode for å nå frem til velgere som kanskje ellers ikke ville stemt, skriver Mørk i en e-post til Dagsavisen.

Også Ap forsøkte seg med masse-SMS under stortingsvalgkampen for to år siden. Slik lød meldingen en halv million nordmenn fikk på mobilen sin dagen før valgdagen: «Hei. Stortingsvalget blir jevnt. Du avgjør om Frp og Høyre fortsetter i regjering. Vil du ha et skifte? Skole og eldre fremfor skattekutt? Stem Arbeiderpartiet!» Denne politiske reklameteksten vakte sterke reaksjoner, særlig fordi den også nådde fram til mobilkunder som hadde reservert seg mot reklame. Et unntak i markedsføringsloven gjør at Ap kunne sende slik politisk reklame til folk som ikke hadde gitt sitt samtykke. Loven har unntak for frivillige organisasjoner, og det er lovlig å distribuere politisk infomasjon, sa Aps kommunikasjonssjef til Nettavisen i 2017.

Ikke et angrep

Senere viste det seg at tekstmeldingen også var omstridt internt i Ap, fordi den så tydelig gikk til angrep på andre partier.

– Vi kjenner til kampanjen som Arbeiderpartiet fikk kritikk for, skriver MDGs kommunikasjonssjef på spørsmål fra Dagsavisen.

– Denne kampanjen er forskjellig på to måter: Den har som fremste budskap at det er viktig å stemme, og den går ikke til angrep på andre partier.

