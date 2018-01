Østfoldtalentet 2017: - Jeg gråt av glede

Halden24

Av Hermund Lybeck Kjernli og Martin Næss Kristiansen

- Jeg blir stum bare over å være nominert med så mange andre talentfulle og profesjonelle mennesker. Det å få denne utmerkelsen er en stor ære, og jeg gråt av glede da jeg fikk vite det, sier Kvitnes til Dagsavisen Østfold.

Kvitnes vokste opp i et svært musikalsk hjem, men har flere kunstneriske bein å stå på. Foruten å være musiker er hun nemlig også skuespiller i tillegg til å ha produsert og regissert egne oppsetninger.

Det er med andre ord en ung kvinne med mange jern i ilden som ble hedret under Østfoldkonferansen i Sarpsborg i formiddag.

50.000 kroner

Med utmerkelsen følger også et stipend på 50.000 kroner. Prisen ble delt ut for tredje gang. Fem unge Østfold-talenter var nominert.

Kvitnes tror stipendpremien skal komme godt med til videre utvikling.

- Jeg har hele tiden alt for mange ideer, og nå kan noen av dem realiseres. Og så skal jeg begynne å ta sangtimer igjen, for å friske opp det, og jeg skal begynne på stepping. Pengene skal bli brukt på videre utvikling.

- Skuespilleryrket ligger hjertet nærmest. Selvfølgelig er sangen også viktig for meg, men da i kombinasjon med teater, forteller hun.

Mamma, pappa og farmor

Sanne Kvitnes har drevet med musikk så langt tilbake hun kan huske. Både moren og faren er musikere, og farmoren var ifølge Sanne supermusikalsk.

– Jeg ligner veldig på farmor. Samtidig har jeg arvet melankolien i musikken av mamma; hun er dronningen av melankoli og jeg er prinsessen, fortalte hun da det ble klart at hun var nominert.

Kort tid før jul var Sanne deltaker i NRK-programmet Beat for Beat, der hun stilte på lag med pappa Henning.

Inspirasjon

Østfold fylkeskommune ønsker å støtte unge mennesker som har utmerket seg innenfor kunst og kultur med stipendet Østfoldtalentet, som skal være en påskjønnelse for innsats og inspirasjon til videre engasjement.

Stipendet kan deles ut til enkeltpersoner, grupper eller lag i alderen 16-25 år, som bor i, er fra eller på annen måte har tilknytning til Østfold. Man kan søke selv eller bli nominert av andre.

Juryleder Lars Pedersen Due sier dette til Dagsavisen Østfold:

- Vi har kjempemange gode kandidater i Østfold. Det var 20 navn som kunne vunnet prisen, så det var en vanskelig oppgave, men en vel fortjent vinner. Sanne Kvitnes er allerede inne som produsent og regissør, og det er noe av grunnen til at hun vant. Hun er ikke bare på scenen, men lager også virksomhet som jeg tror kan gi ringvirkninger for hele fylket. Hun har også allerede medvirket i produksjoner over nesten hele Østfold.