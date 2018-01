Fredrikstad24

Av Paul Norberg

Årets Østfoldkonferanse får besøk av en rekke spennende gjester fra både politikk, næringsliv og akademia. Den kanskje mest kjente gjesten er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tredje gang

Men det er ikke sikkert at det er statsråden som vil få størst applaus. For det skal også deles ut diplom, blomster og en sjekk til årets Østfoldtalent. Fem artister er i finalerunden. Premien er et stipend på 50.000 kroner, som er bevilget av Fylkestinget.

– Det er tredje gang talentprisen deles ut, og det har også i år vært vanskelig å velge mellom en rekke gode talenter, sier juryleder og prisutdeler Lars Pedersen Due (Ap).

Han er medlem av nærings- og kulturkomiteen i Østfold, og forteller at vinneren kommer til å ha et underholdningsnummer rett etter tildelingen.

De fem kandidatene

Det er stor bredde blant de fem som nå er i finaleheatet.

1. Saksofonist Jørgen Lund Karlsen startet sin musikkarriere i Rød-Hurrød skolekorps i Fredrikstad. Nå skal han på Europa-turné med Marcus & Martinus. Han har spilt med artister som Odd René Andersen, OnklP, Klovner i kamp og Silya.

2. Aslak Aune Nygård (22), var innom friidrett, turn, karate, fotball, ridning og håndball før han fant sin plass i Fredrikstad barne- og ungdomsteater. Han havnet etter hvert på danselinja på Kirkeparken videregående skole i Moss. Deretter kom han inn på Balletthøgskolen i Oslo, og i desember i fjor sto han på scenen i Operaen i forbindelsen med Nils Bechs konsert. Nå er Aslak i gang med soloprosjektet «Do you see me as I see myself», som har premiere på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad 24. februar.

3. Artisten Sanne Kvitnes har drevet med musikk så langt tilbake hun kan huske. Både moren og faren er musikere, og farmoren var ifølge Sanne supermusikalsk.

– Jeg ligner veldig på farmor. Samtidig har jeg arvet melankolien i musikken av mamma; hun er dronningen av melankoli og jeg er prinsessen, smiler hun.

Kort tid før jul var Sanne deltaker i NRK-programmet Beat for Beat, der hun stilte på lag med pappa Henning.

4. Råde-gutten Emil Havold Næshagen startet som rockesanger, men valgte sang på Kirkeparken vgs. i Moss. Han har vært elev ved Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo, og har allerede erfaringer fra flere operaoppsettinger. Et av hans lykkeligste øyeblikk så langt var å spille Papageno i Tryllefløyten på Fredriksten Festning for 2.800 tilskuere i fjor sommer.

5. Abaris Aerial Theater har rukket mye på få år. De har vært med på Norske Talenter, Tall Ships Race, Kulturnatt, Månefestivalen, åpnet jubileumsåret i Fredrikstad og jobbet tett med Cirkus Cirkör. Teatergruppen blander luftakrobatikk med lyseffekter og sceneshow og skaper et unikt uttrykk.

Vinneren blir en Østfold-ambassadør for hele 2018, opplyser Lars Pedersen Due.