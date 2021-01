Det er nå ni beboere ved Fjell bo- og servicesenter som har gått bort etter å ha fått påvist koronasmitte etter smitteutbruddet i midten av desember, skriver Drammen kommune i en pressemelding.

– Jeg sender mine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Vi har i løpet av 2020 mistet totalt 36 innbyggere som har vært smittet av koronaviruset. Vi har altså mange ganger fått kjenne på hvor alvorlig denne sykdommen er, spesielt for sårbare grupper, sier ordfører Monica Myrvold Berg i pressemeldingen.

Les også: Nytt koronadødsfall på sykehjem i Drammen

Får vaksineleveranse onsdag

Hun er glad for at de første vaksinedosene er bare noen dager unna. Førstkommende onsdag kommer den første leveransen med koronavaksiner til Drammen.

– Det blir godt å komme i gang med vaksineringen, og jeg krysser fingrene for at vaksinene kan bidra til å stanse spredningen av viruset og redde liv og helse. Men det er mange som skal vaksineres, og det vil ta ganske lang tid før alle har fått tilbud om vaksine. Derfor er det viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene. Vi må huske at selv om mange av dem som har gått bort, har vært i 80- og 90-årene, så har også en god del yngre mennesker opplevd store helseproblemer som følge av smitte. Ingen av oss kan være sikre på å unngå et alvorlig sykdomsforløp dersom vi blir smittet, så vi må fortsatt ta vare på både oss selv og hverandre i tiden som kommer, sier ordføreren.

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

– Etter en periode med en urovekkende høy andel smittede med ukjent smittevei, har vi de siste dagene sett relativt få tilfeller hvor vi ikke klarer å spore en sikker smittevei. Det er positivt, og jeg håper vi klarer å holde antallet med ukjent smittevei så lavt som mulig. Det gjør smittesporingsjobben enklere, og vi får en bedre oversikt over smitten og smitteveiene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Les også: Nytt dødsfall på Fjell

Spent på de kommende dagene

De siste 14 dagene er det påvist 166 nye smittetilfeller. Dette er det samme antallet som ble rapportert i går og omtrent på samme nivå som tallet har ligget siden midten av desember.

– Tallet er fortsatt høyt, og vi kan med sikkerhet si at reduksjonen i smitte har flatet ut og at vi har en flat trend i Drammen for tiden. Dette kan imidlertid endre seg raskt. Nå regnes det ikke ut noe reproduksjonstall for hver enkelt kommune, men hvis det hadde vært regnet ut et slik tall for Drammen, så hadde vi nok ligget nokså nær 1,0. Vi må fortsette å jobbe for å få dette under 1,0, slik at vi kan se et ytterligere fall i antall smittetilfeller, sier Sagberg.

Han er spent på de kommende dagene når hverdagen kommer tilbake etter jule- og nyttårshøytiden. Og han har en klar oppfordring til alle innbyggerne i Drammen.

– På mandag skal de fleste av oss tilbake på jobb. Mange fortsetter nok på hjemmekontor, men det er også mange som skal tilbake på jobben og møte kolleger igjen. Vi vet at mange har deltatt i selskaper sammen med personer de ikke bor sammen med. Dette er selskaper hvor det kan ha blitt overført smitte. Derfor ber jeg alle som kjenner noen form for luftveissymptomer i dag, i morgen eller på søndag om å bestille en koronatest, sier han og fortsetter:

– Det er viktig at vi unngår en større smittespredning når vi er tilbake på jobb etter nyttår. På samme måte som vi har tatt ansvar og vært forsiktige overfor venner og familie i jula, må vi være forsiktige overfor kolleger når vi er tilbake på jobb. Så ta vare på kollegene dine ved å teste deg for koronaviruset selv om luftveissymptomene er svake, sier smittevernoverlegen.

Les også: To koronadødsfall i Drammen julaften