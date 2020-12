Nytt dødsfall på Fjell

Det melder kommunen i en pressemelding tirsdag morgen. Den avdøde er en kvinne i 80-årene. I pressemeldingen videreformidles det kondolanser fra ordfører Monica Myrvold Berg.

Den døde kvinnen er den sjette beboeren som har dødd av korona ved sykehjemmet siden midten av september.

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Siden begynnelsen av mars har 1985 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 33 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Smitte på Fredholt

Blant de smittede er det én ansatt ved Fredholt bo- og servicesenter. Én beboer settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

I løpet av den siste 14-dagersperioden er det registrert 165 smittede. Dette tallet er litt høyere enn de siste dagene, men i det samme sjiktet som tallet har ligget de siste to ukene.

– Vi har den åttende dagen på rad med mellom 10 og 20 nye smittede. Så det ser ut til at smittetrykket ligger stabilt i dette området akkurat nå, men det skal ikke mye til for at det begynner å stige igjen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han påpeker at smittetrenden er økende i flere kommuner rundt om i landet.

– Vi ser nå en del kommuner både i Viken, Telemark og Vestfold og Trøndelag som opplever en kraftig smitteøkning og må gjøre det samme som vi har gjort og innfører strenge lokale tiltak. Dette viser bare hvor ustabil situasjonen er, sier Sagberg.

Venter økt smitte etter jul

Samtidig sier Sagberg at det er ventet at smittetallene kan øke etter juleferien, og ber folk om å være forsiktige med store selskaper og å følge smittevernreglene.

– Nå er det nyttårsaften om to dager, og tradisjonelt er det en kveld hvor mange samles for å feire det nye året. Jeg oppfordrer alle til å være ekstra forsiktige dette året, sånn at man ikke utsetter seg selv eller venner og familie for smittefare. Så får vi heller satse på at vi alle kan feire litt ekstra neste nyttårsaften. Da kan vi kanskje feire både et nytt år og at pandemien er tilbakelagt, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen gjentar også oppfordringen om at alle som kjenner de minste luftveissymptomer på nyttårsaften, dropper selskapet og sørger for å få tatt en koronatest.

Her kan du teste deg

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er i dag betjent mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen på mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.