Naboer reagerer på kors som julepynt: – Veldig lei meg

Oddvar og May Britt Weierud har bodd i samme gata i Svelvik i ti år.

For tre år siden valgte Oddvar å lage et kors av tre som han pyntet med lys og hang som pynt på huset sitt.

– Den har hengt der i tre år nå, og den lyser kun i jula, fordi det er da vi feirer vår frelser sin bursdag, forteller May Britt.

Men i går da Oddvar kom hjem fra en tur med hunden sin, merket han ferske fotspor mot postkassen hans. Han bestemte seg for å sjekke postkassen.

– Det er da han finner dette feige, sjokkerende og tragiske brevet, forteller May Britt.

Noen av naboene liker ikke å se på dette korset hver dag. (Privat)

- Ikke noe fint å se på

I brevet står det:

– Det er nå 3. året dere tenner korset på husveggen deres. Vi naboene rundt dere, synes ikke det er noe særlig fint å se på hver dag. Berger kirke ligger i nærheten og der et det nok kors og de hører hjemme, ikke på en privatbolig i ett tett boligområdet. Vi synes faktisk at det ødelegger den fine gaten vår og vi er ikke spesielt glade for å se på det.

Videre foreslår personen som har signert brevet som gode naboer, at de foreslår å fjerne korset og henge det på garasjen istedenfor, slik at paret selv kan se korset bedre og nyte det.

Det var Verdinytt som først omtalte saken.

Naboer foreslår at korset blir tatt ned og montert et sted der eierne kan nyte korset sitt selv. (Privat)

Blir provosert

– Jeg blir så lei meg og det gjør vondt at korset vekker slik anstøt. Vi feirer Jesu fødsel i julen og korset er symbolet på vår frelser som kom til verden, sier hun.

Hun legger til at de har trivdes så godt i gata de ti åra de har bodd der, men at nå gjør det bare vondt.

May Britt mener at det hadde vært bedre om naboer som har problemer med korset, hadde kommet personlig og snakket med dem.

– Dette er lavmål, om noen hadde hengt ut buddafigurer eller andre ting i sine private hus hadde vi respektert det, selv om det hadde vekt anstøt for oss. Så inderlig trist at de få husa som ser det ikke kan tåle at vi feirer julens budskap, sier hun og påpeker til slutt at de bor i en blindgate, der huset deres ligger sist.

– Har dere tenkt på noen type motsvar til naboene?

– Først tenkte vi at vi formulerer også et brev, men jeg heller mot at vi tar en liten prat med våre nærmeste naboer. Siden vi ble medlem at den kristelige menigheten Betania Berger har vi ønsket å leve som eksempler. Og jeg liker ikke å provosere folk, sier hun og legger til at de kommer ikke til å slukke lyset til korset før etter jul som alle andre gjør.

