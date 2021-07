Nabolaget terroriseres av hanegal - den forrige hanen som gjorde det ble avlivet

– Det starter klokken halv fem på morgen og fortsetter gjennom hele dagen til sent på kvelden, forteller Linn Kristin Kartfjord Hornstuen, som har blitt plaget av hanen siden mai.

Hun bor i Grams alle, og det samme gjør eieren av hanen. Ifølge henne så kan hanegal høres oppover mot Norbyveien og nedover mot Johan Bjerknes vei, fordi eieren av hanen bor midt i mellom.

Hornstuen forteller at boligene i området ligger ganske tett på hverandre, men at hun likevel har opplevd nabolaget som rolig i de seks årene hun har bodd der.

[ Freddy Kalas: – Har det bedre enn på lenge ]

Linn Kristin Kartfjord Hornstuen og naboene sender nå skriftlig varsel til eieren av hanen. (Foto: Hina Aslam)

Sliter på nabolaget

Nå mener Hornstuen hanegalene, som kommer til alle døgnets timer, går på helsen løs for mange beboere i området.

– Folk er slitne og lei seg, sier hun og legger til at nabolaget alltid har hatt et godt samhold, men akkurat dette problemet skaper store utfordringer for dem som bor i nærheten, sier hun.

Derfor har flere av naboene nå signert et brev som skal gis til eieren av hanen, som de ønsker seg dialog med.

– Første gangen noen av oss tok kontakt viste de forståelse, og etter det ble det stille i nabolaget, forteller hun.

Men freden varte ikke lenge, og da hanegalene igjen begynte å runge utover boligfeltet tok de kontakt på nytt.

– Da fikk vi bare beskjed om at eieren ikke ville kvitte seg med hanen, sier hun.

Hun forteller videre at de gjorde ham oppmerksom på naboloven og lov om helligdagsfred.

I den skriftlige henvendelsen skriver også naboene at de kommer til å ta kontakt med politiet og kommuneoverlegen slik at de kan vurdere miljørettet helsevern for nabolaget.

– Vi er innstilt på å gå videre, enten det blir til konfliktrådet eller noe annet. Flere i nabolaget har sagt at de gjerne bidrar økonomisk for å få dekket dette, sier hun.

Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med eierne av hanen, men de ønsker ikke å kommentere denne saken.

[ Da Jorunn kom på jobb dagen etter en krangel med sjefen sin, var PC-en hennes fjernet ]

Kommunestyrerepresentant Ståle Sørensen (uavhengig) er bosatt på Åskollen og har selv høner i hagen. (Katrine Strøm)

Avlivet hanen

Men det er ikke første gangen beboere på Åskollen har måttet forholde seg til hanegal.

Også kommunestyrerepresentant Ståle Sørensen (uavhengig) bor på Åskollen – og han har høner i hagen. Da han på et tidspunkt hadde en hane i den lille flokken sin, holdt han den innelukket i hønsehuset til rundt klokken 10.00 på formiddagen i helger og på helligdager, for at den ikke skulle vekke naboene.

– Det mener jeg må være helt innafor. Det er god nok plass mellom husene på Åskollen til at man må kunne ha både høner og bikkjer - og gressklippere, for den sakens skyld. Derimot har jeg nok mindre forståelse for det – om folk klager over et hanegal midt på dagen. Det er det da også mange som synes er hyggelig.

Sørensen presiserer at i et boligområde som dette vil det alltid være mye lyd, enten det er bikkjer som bjeffer, høylydt lek eller bråkete kantklippere, og at man tross alt må kunne tolerere noe «støy». Han ser ingen grunn til at det skal måtte bli så steile fronter i denne saken – om bare begge parter jenker seg litt. Hans egen hane måtte dog bøte med livet.

– Det kom noen klager selv om jeg ikke slapp den ut før utpå formiddagen, så da fikk jeg den avlivet. Men så hadde jeg heller ikke noe ønske om å ha noen hane, forklarer Sørensen, som synes det er litt forunderlig hvordan noen lyder ser ut til å provosere folk mer enn andre, uansett tid på døgnet.

[ Nabokonflikter har økt med 40 prosent – irriterer seg mer på hjemmekontor ]

Ulf Winther er generalsekretær i Norsk forening mot støy. (Foto: Privat)

– Ikke helseskadelig

Ulf Winther, generalsekretær i Norsk forening mot støy forteller at de pleier å få noen saker som handler om hanegal.

Han forteller videre at støy fra en hane ikke er direkte helsefarlig, men at han godt kan forstå irritasjonen.

- Her gjelder naboloven og rådet mitt er å finne fram til et forlik, sier han.

I følge ham er det uansett sjelden en sak som dette går til retten, men det skjedde i Halden i 2018.

Der kom retten fram til at Fylkesmannen hadde brukt loven riktig ved å konkludere med at «uforutsigbart hanegal kan ha en negativ innvirkning på naboens helse.»

[ Keana (9) slår knock out på eldre gutter – neste mål er sort belte ]