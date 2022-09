Student svindlet for 15.000 kroner: – Jeg ble lurt trill rundt

Emilie Granmorken (21) ønsket som alle andre studenter å selge pensumbøkene hun ikke hadde behov for lengre. Hun bor i Drammen og studerer for å bli sykepleier.

Bøkene la hun ut for salg på Facebook-gruppa for studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Salget gikk ikke slik som hun håpet på.

Fikk mistanke

På søndag meldte en eldre dame sin interesse. Granmorken sa at hun ville ha 1.200 kroner for bøkene, og de ble enige om beløpet.

– Jeg la merke til at vedkommende begynte å mase mye, og sendte flere meldinger hvis jeg ikke svarte tidsnok. Meldingene inneholdt også noen skrivefeil, men siden hun hadde et utenlandsk navn så trodde jeg bare at det var grunnen, forteller Granmorken.

Hun gikk likevel inn på Facebook-profilen til kvinnen som ønsket å kjøpe bøkene.

– Det virket som en helt vanlig, litt eldre dame. Hun hadde et bilde av seg selv med familien som profilbildet. Jeg tenkte at det var en voksen student som skulle i gang med studier igjen, sier hun.

Damen sa at hun ønsket å bruke «Helthjem» sine tjenester for å få levert bøkene, siden hun bodde langt unna. Hun sendte en lenke som Granmorken måtte gå inn på for å bekrefte beløpet de hadde blitt enig om. Helthjem leverer pakker, magasiner og aviser til postkasse.

Neste morgen valgte Granmorken å trykke på lenken hun hadde fått tilsendt. Der ble hun bedt om å gi fra seg kortopplysningene, og det gjorde hun.

– Lenka begynte med helthjem.no, så det virket troverdig, sier hun og legger til at mange sider på nettet krever at man må oppgi kortopplysninger for å foreta en handel.

Neste dag på vei til jobb, sjekket hun saldoen på konto. 15.000 kroner hadde forsvunnet. Bare få tusenlapper var igjen.

– Jeg ble jo lurt trill rundt. Det var helt sjukt, og jeg fikk panikk, forteller hun.

Kvinnen som ville e kjøpe bøkene til Emilie Granmorken ba henne trykke på en lenke. (Skjermdump fra sms)

Lite hjelp å få

Hun kontaktet faren, som klarte å sperre kortet hennes.

– Jeg er student og jobber ved siden av for å klare meg. Jeg er jo heldig som har som hjelper meg, men jeg tenker på andre som ikke har det. Jeg synes at det er helt forferdelig at de utnyttet studenter på slik måte, sier hun.

Granmorken har vært i kontakt med banken, som sier at hun ble utsatt for kryptosvindel. Ved denne metoden for svindel er det svært vanskelig å få pengene tilbake.

Hun er tydelig på at hun vil anmelde saken, og forsøke å få advokathjelp.

Synne Haugrønning Braa er pressekontakt i Helthjem. Hun forteller at de jobber aktivt med å identifisere falske sider. (Endre Igland )

Kjent med flere tilfeller

Synne Haugrønning Braa, pressekontakt i Helthjem, sier at de er kjent med tilfeller av forsøk på svindel gjennom deres navn, og sier at de jobber aktivt med disse sakene.

– Dessverre er både vi og andre større merkevarer utsatt for svindelforsøk, men vi jobber aktivt med å identifisere falske sider, og få stengt dem ned. Vi har også informasjon tilgjengelig på nettsiden vår hvor vi svarer på spørsmål rundt dette. Er man likevel usikker, ta gjerne kontakt med oss, vi gjør alt vi kan for å hjelpe kundene våre, forklarer hun.

Ta forholdsregler:

Aldri oppgi kontoinformasjon, BankID-koder eller passord , uansett hvem som ber om det – enten det er bank, familie, venner eller andre.

, uansett hvem som ber om det – enten det er bank, familie, venner eller andre. Banken vil aldri be deg om å oppgi koder og passord via e-post eller telefon. Får du en slik forespørsel, er det sannsynligvis en svindler.

Får du en slik forespørsel, er det sannsynligvis en svindler. Snakk med andre , spesielt eldre, om metodene svindlerne bruker. En av de mest effektive måtene vi kan bekjempe denne type kriminalitet på, er å spre informasjon.

, spesielt eldre, om metodene svindlerne bruker. En av de mest effektive måtene vi kan bekjempe denne type kriminalitet på, er å spre informasjon. Sjekk avsenders e-postadresse opp mot tidligere e-poster du har fått fra banken. Svindlerne kan nemlig kamuflere e-poster/SMS-er slik at det ser ut som om den kommer fra banken. Er du i tvil om e-posten kommer fra banken din, bør du kontakte bankens kundesenter før du klikker på eventuelle lenker.

opp mot tidligere e-poster du har fått fra banken. Svindlerne kan nemlig kamuflere e-poster/SMS-er slik at det ser ut som om den kommer fra banken. Er du i tvil om e-posten kommer fra banken din, bør du kontakte bankens kundesenter før du klikker på eventuelle lenker. Gjør kontoene dine sikrere med totrinnsbekreftelse . Sørg for å bytte passord regelmessig , og unngå å ha samme passord flere steder.

. Sørg for å , og unngå å ha samme passord flere steder. Dersom et tilbud virker for godt til å være sant , er det trolig det.

, er det trolig det. Gå inn på nettvett.no for å få andre gode råd til hvordan du kan oppdage svindel på nett.

(Kilde: Sparebanken1.no)

