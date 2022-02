Erle (8) sendte brev til statsministeren: – Dumt at strømprisene går ut over barnas fritidsaktiviteter

Erle Gusfre fra Drammen elsker fotball. Faktisk så mye at du finner henne på fotballbanen fire ganger i uka.

Faktisk så mye at hun sto i bresjen for å danne Strømsgodsets eneste aktive jentelag, da gutta på laget hennes ikke ville sentre ballen til jentene. Når hun ikke trener med jentelaget til Strømsgodset IF, går hun på fotballfritidsordningen Godsets fotballakademi.

Men da hun på tirsdag spurte faren, som trener fotballaget, om hva de skulle gjøre på trening i dag, måtte faren forklare at det ikke ble treninger på tirsdager lenger. Strømregningen til Strømsgodset IF hadde blitt så stor, at de så seg nødt til å slå av strømmen. Uten snøfri kunstgressbane, og med liten midlertidig gymsal, måtte noen treninger kanselleres.

– Da ble jeg skikkelig sur, innrømmer Erle. Hun er på telefonen med Dagsavisen Fremtiden og mamma Live.

– Men hva gjorde du da? spør mamma Live.

– Da sa jeg «sånn kan vi ikke ha det. Dette må vi gjøre noe med!»

Dette brevet håper Erle Gusfre fører til at statsministeren finner en bedre løsning for å hjelpe idrettslaget hennes med de skyhøye strømregningene. (Privat)

Brev til statsministeren

Erle forteller at ideen om å sende brev til statsministeren bare falt ned i hodet hennes. Nå er brevet på vei til Statsministerens kontor. I brevet ber hun Jonas Gahr Støre ta grep for å få ned strømprisene:

«Til statsministeren. Jeg håper du leser dette brevet! Fotballaget mitt får ikke lenger trene på tirsdager fordi fotballklubben ikke har penger til å betale strømregningen. Strømmen er for dyr! Jeg håper at du vil hjelpe meg med å få ned strømprisene, og hjelpe Strømsgodset med å betale regningen. Jeg elsker å spille fotball!»

– Det er skikkelig dumt at strømprisene går ut over barnas fritidsaktiviteter, slår Erle fast.

– De fleste på laget går ikke på Fotballakademiet, så de får bare trene en gang i uka. De er kjempelei seg, forteller hun.

Mamma Live forteller at barna har blitt vant til at mye har blitt avlyst de siste to årene, men at det er spesielt kjipt når fritidsaktivitetene først åpner igjen, og så er det noe helt annet enn pandemien som stanser treningene.

Erle istemmer og forklarer hvordan det føles:

– Det er som å sitte i en bilkø, der man har venta lenge, men når man endelig kan kjøre, så bråstopper bilen igjen.

Regning på 630.000 kroner

Nestleder i hovedstyret til Strømsgodset IF, John Arnesen, forteller at det var veldig leit da de måtte stenge av strømmen i midten av januar.

– Det rammer rundt 400 barn som har en aktivitet her. Vi måtte stenge ned og de fikk ikke trent.

Han forklarer at strømregningen for klubbhuset og den oppvarma kunstgressbanen i desember lå på 630.000 kroner. Vanligvis ligger den på rundt 140.000 kroner.

– Det ble for mye penger for oss. Vi måtte skru på bremsene med en gang. Vi blir ofte forveksla med toppfotballen, men vi er to separate enheter som går under samme fane.

Oppvarmingen ute ble for dyr, og det var ikke plass til alle lagene inne i den lille gymsalen de har fått låne. Idrettsforeningen har ikke idrettshall.

– Da det snødde i forrige uke, var rundt 100 frivillige ute og håndmåket banen to dager på rad. Vi kan ikke måke med det vanlige utstyret vårt når det er ikke er varme i banen. Det vil ødelegge kunstgresset, forklarer Arnesen.

Men så lenge det ikke snør og temperaturene er greie, kan noen trene likevel. Så fort det kommer snø, blir det et problem.

Arnesen forteller at de ble lovet en kompensasjonsordning der de skulle få tilbake rundt 200.000 kroner, men dette har de foreløpig ikke sett noe til.

– Slik vi har forstått det må vi søke kommunen om dette. Det er litt tungvint. Jeg kan ikke skjønne annet enn at man byråkratiserer veldig. Jeg trodde dette skulle gjøres enkelt.

