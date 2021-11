Øvet på ekstremt scenario i Drammen

Øvelsen startet på gamle Strømsø ungdomsskole, og ble flyttet til Drammen sykehus ved 12-tiden slik at sykehuset fikk anledning til å øve på å ta imot pasienter.

Flere hundre mennesker deltok i øvelsen, og i scenariet var omkring 50 personer skadd. Flere hundre personer fra hæren, politiet og Drammen sykehus deltok i øvelsen.

[ 500 personer skal øve på skoleskyting i Drammen: – Hendelsene i Kongsberg og Oslo styrker motivasjonen for å trene ]

Øver på å samarbeide

Mandag snakket Dagsavisen Fremtiden med Jørn E. Rasmussen, sjeflege i hæren og seksjonsoverlege ved akuttmottaket i Drammen, om øvelsen. Han fortalte at det er svært viktig for etatene å øve på å samarbeide, blant annet for å kunne kommunisere effektivt i en krisesituasjon.

– Av og til har vi likelydende ord som ikke betyr det samme. Som når politiet ber om å «evakuere» betyr det for sanitet å ta med skadde, men for politiet betyr det både skadde og uskadde. Da er det viktig å finne en felles forståelse av hva man ønsker, forklarte Rasmussen da.

Han fortalte at etatene er lovpålagt å trene på masseskade, og har årlige beredskapsøvelser.