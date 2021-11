500 personer skal øve på skoleskyting i Drammen: – Hendelsene i Kongsberg og Oslo styrker motivasjonen for å trene

Torsdag skal en større beredskapsøvelse gjennomføres på gamle Strømsø ungdomsskole og på sykehuset i Drammen.

400–500 personer fra Hæren, politiet og Drammen sykehus kommer til å delta på øvelsen. Scenarioet dreier seg rundt en skoleskyting der om lag 50 personer skal være skadd.

– Vi er lovpålagt å trene på masseskade, og har årlige beredskapsøvelser. Dette er en samvirkeøvelse mellom forsvaret, politiet og akuttmottaket ved Drammen sykehus. Det å kommunisere mellom etater er utrolig virkelig å øve på. Av og til har vi likelydende ord som ikke betyr det samme. Som når politiet ber om å «evakuere» betyr det for sanitet å ta med skadde, men for politiet betyr det både skadde og uskadde. Da er det viktig å finne en felles forståelse av hva man ønsker, forklarer Jørn E. Rasmussen, som er sjefslege i Hæren og seksjonsoverlege ved akuttmottaket i Drammen.

Øvelsen starter klokka 8.00 på gamle Strømsø ungdomsskole, og flyttes til Drammen sykehus ved 12-tiden slik at sykehuset kan øve på pasientmottak på akutten.

– I Drammen der sykehuset ligger så nær sentrum, kan man risikere at store mengder skadde dukker opp utenfor akuttmottaket for egen maskin, uten å si ifra. Skjer det en større alvorlig hendelse på en festival i byen eller under et idrettsarrangement, venter ikke folk til at AMK stiller med 500 ambulanser. De bare kommer på døra til akutten. Da må vi trene på å få oversikt over skadeomfanget, sortere skadde og få på id-nummer.

Jørn E. Rasmussen, sjefslege i Hæren og seksjonsoverlege ved akuttmottaket Drammen. (Vestre Viken)

Aktualisert den siste tiden

Siden verken ambulansesentralen eller brannvesenet deltar, vil øvelsen i stor grad for publikum bære preg av å være militær. Pansrede kjøretøy vil være synlig i bybildet, samt profesjonelle soldater som Sanitetsbataljonen, Garden, HV03, Telemark bataljonen og militær livvakt, som er de som passer på viktige personer i militæret, vil delta.

For publikum vil det være påfallende at man gjennomfører en masseskadeøvelse der scenarioet dreier seg om skyting, både geografisk og tidsmessig så nær drapene i Kongsberg.

De siste to månedene har det også vært åtte skytehendelser i Oslo, der den ene foregikk på en skole.

Timingen er ifølge Rasmussen en tilfeldighet.

– Øvelsen har vært bestemt i to år, men pandemien hindret oss i å kunne gjennomføre den i fjor. Når det er sagt styrket hendelsene i Kongsberg og Oslo motivasjonen for å trene enda mer.

– Har dere reflektert over at øvelsen kan virke spesielt skremmende for lokale forbipasserende i etterkant av Kongsberg-drapene?

– Det hadde sett merkeligere ut om vi hadde valgt å kutte den ut på grunn av Kongsberg. Det hadde folk i alle fall satt spørsmålstegn ved.

Skal ikke hindre trafikken

Det er tredje gang en slik beredskapsøvelse gjennomføres i Drammen.

– Hvordan vil øvelsen i sentrum påvirke trafikken?

– Det er null problem. Kjøretøyene som frakter skadde til sykehuset kjører sakte og skal ikke presse seg fram. De har også med seg vognkommandør og vognfører.

– Dette er jo en øvelse som vil vekke stor interesse for forbipasserende. Har du noen råd til hvordan de skal oppføre seg?

– De skal ikke inn på skoleområdet. Aller helst vil vi ikke ha mange som glaner, selv om jeg skjønner at det kan være interessant for noen. Jeg håper bare folk setter pris på at vi trener sammen for å sikre befolkningen.

