Tess nektet fagorganiserte goder: – Hvis dette ikke er brudd på noe lovverk må loven endres

Som E24 omtalte tirsdag har Tess, som er Norges største leverandør av industrislanger og har hovedkontor i Lier, nektet fagorganiserte flere goder. Uorganiserte fikk helseforsikring, ulykkesforsikring, ekstra kjøregodtgjørelse, arbeidsklær og støtte til tannlege, mens de som hadde valgt å organisere seg kunne se langt etter disse godene. Fagorganiserte ble dessuten fratatt bonuser.

Tidligere har det også blitt bredt omtalt at blant annet Elkjøp hadde en lignende praksis, hvor fagorganisert ikke fikk bonus.

Etter stor medieoppmerksom det siste døgnet ga Tess etter, og opplyste i en pressemelding onsdag at alle ansatte fra nå vil få de samme godene. «TESS ønsker å ta vare på sin viktigste ressurs, våre medarbeidere, og hever bonusbetingelsene og andre goder til de fagorganiserte opp til nivået for øvrige ansatte, slik at alle i TESS konsernet får like og meget gode og konkurransedyktige betingelser og avlønninger», sto det i pressemeldingen.

Også Elkjøp har gått bort fra ordningen. Lena Reitan, som er 2. nestleder i fagforbundet Handel og Kontor mener likevel at det trengs sterke tiltak for å hindre arbeidsgivere i å ha en slik praksis, etter flere lignende saker i mediene.

– Dette er jo veldig sammenlignbart med runden de hadde i Elkjøp blant annet, og vi kjenner jo også til Tess fra før, for å si det sånn. Vi mener at hvis dette ikke er brudd på noe lovverk, så må loven endres, sier Reitan til Dagsavisen Fremtiden.

– Må se på innkjøpsreglementet

Handel og Kontor har enda ikke vurdert hvordan praksisen som Tess og Elkjøp har hatt kan forbys, men Reitan sier det er noe de må se på.

Reitan oppfordrer imidlertid både privat næringsliv og alle deler av offentlig sektor til å bruke handlingsrommet de har, og stille strenge krav til leverandører. Hun påpeker at mange allerede har et innkjøpsreglement som kan brukes i slike situasjoner.

– Vi mener at særlig statseide eller delvis statseide selskaper bør se på innkjøpsreglementet, og vurdere om dette bryter retningslinjene. Det eneste mange selskaper forstår er når store innkjøpsavtaler står i fare, sier hun.

Hun påpeker at i tillegg til flere statlige selskaper er det kommuner og fylkeskommuner som har valgt å stille krav til leverandørers etikk.

SV: – Må gjøre noe med lovverket

Kathy Lie, stortingsrepresentant for SV i Buskerud, er enig med Reitan.

– Vi har ikke helt klart for oss hvordan, men vi må helt klart gjøre noe med lovverket, sier hun, og lover at SV vil jobbe videre for å se på hvordan lovverket kan endres for å sikre at goder eller bonusordninger ikke blir gitt eksklusivt til uorganiserte.

Til E24 sa Tess-direktør Erik Jølberg at de uorganiserte får minst like god lønn som fagorganiserte ansatte, og mente det er helt urimelig å kreve at fagorganiserte får goder som ikke er en del av tariffavtalen.

Lie er fullstendig uenig.

– Vi er opptatt av å ha et arbeidsliv hvor de ansatte er med og bestemmer. Her bruker de masse penger på å holde ansatte unna det organiserte arbeidslivet.

– Kan det også være aktuelt å lovfeste visse krav til alle som skal være leverandører for det offentlige, slik at de samme reglene gjelder i hele offentlig sektor?

– Det bør helt klart være mulig. Nå er det jo opp til kommuner, fylkeskommuner og offentlige selskaper hva slags krav de vil stille. Vi burde hatt et felles regelverk, sier hun.

Kathy Lie mener det må gjøres noe med lovverket, når bedrifter kan ta fra ansatte som fagorganiserer seg goder. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Ap: – Et ansvar for partene i arbeidslivet

Lise Christoffersen, stortingsrepresentant for Ap i Buskerud, mener som Lie at Tess sin praksis er fullstendig uakseptabel.

– Dette framstår som et forsøk på splitt og hersk overfor ansatte, konstaterer hun.

I motsetning til henne tror hun imidlertid ikke det er mulig å forby det Tess og Elkjøp har gjort.

– Lønnsdannelse og de tingene her er et ansvar for partene i arbeidslivet, sier hun.

Christoffersen understreker imidlertid også at private og offentlige selskaper kan stille krav til sine leverandører.

– I en utlysning kan man stille krav om ryddige arbeidsforhold, sier hun.