Kan man lære seg å elske? Ja, mener Per Arne Dahl

Hvem: Per Arne Dahl (72), bor i Vikersund

Hva: Biskop emeritus og prest i Den norske kirke, forfatter og skribent.

Hvorfor: Han er aktuell med utvidet og revidert utgave av boka Den store kjærligheten. Kan vi lære å elske? Den nye versjonen har han skrevet sammen med sin kone Anne Dahl, som jobber som par- og familieterapeut på Modum Bad kurs og konferansesenter.

Hei, Per Arne, må jo nesten begynne med å gratulere med utgivelse.

– Takk skal du ha, det er sammen med kona mi jeg har gitt ut denne boka.

Ja, det var jo mitt første spørsmål. Du har jo gitt ut samme bok tidligere, hvorfor har du valgt å gi ut den engang til, med Anne denne gangen?

– Vi har jo levd sammen i nesten femti år. Det betyr jo at vi har utviklet oss i møte med hverandre og ikke minst andre. Vi har gitt hverandre motstand og støtte hele livet, så det å gi ut denne boka med henne er en ære.

Men, hva er annerledes i denne boka i forhold til den andre, er det på en måte en mer klokere versjon?

– Vi har lagt inn nye elementer som hører med i tiden vi lever i. Vi har begge jobbet som terapeuter og så at den gamle boka trengte en oppdatering. Vi har lagt inn nye elementer som kjærlighetssorg, utroskap, samlivsbrudd og ikke minst de nødvendige samlivsbruddene. Ofte ser vi at vi må hjelpe folk til å avslutte et forhold på en verdig måte. Selv om kjærligheten tåler mye, kommer med tiden mye som utfordrer kjærligheten.

Her er forfatteren Per Arne Dahl da han ga ut boken for første gang, med Anne Kristin Hagesæther som illustrerte boka. (Knudsen, Anders/NTB)

Synes du mange gir opp for fort?

– Mange gir nok opp for fort, mens andre holder ut for lenge slik det resulterte i store skader.

Du og Anne har jo vært gift i nesten femti år, hvilken råd vil du komme med til par?

– Elsk ikke din neste, men din nåværende.

Hva legger du i det?

– Det er mange som gir energi til drømmer, istedenfor å kanalisere denne energien til virkeligheten. Derfor blir mange pirret av ideen om utroskap. Jeg håper at flere kan se på troskap som mer pirrende. For gresset er ikke grønnere på den andre siden av gjerdet, selv om mange lar seg friste til å tro nettopp det.

Kan man lære å elske?

– Kjærlighet handler om emosjonell tiltrekning og forelskelse, derfor spør jeg ofte par som sliter om hva var det som fascinerte deg da du traff partneren din. Samtidig kommer vi alle inn i krevende faser, hvor vi kan lære å se andre enn oss selv og lære hverandre å gi mer av oss selv. Etter utgivelsen av boka angret både jeg og Anne på at vi ikke dedikerte boken vår til våre fem barn. Fordi de er frukten av vår kjærlighet og det er de som har lært oss å utvikle og bevare kjærligheten.

Hvilken oppskrift har dere to fulgt?

– Det hjelper å trives med samme livsstil og det hjelper å dele historie sammen. Sårbarheten er viktig for oss å dele og å være ærlige mot hverandre. Samtidig som vi viser gjestfrihet og raushet. Det er en dyp sammenheng mellom ærlighet og kjærlighet.

Mange terapeuter sier jo at det er viktig å gi hverandre komplimenter eller positive ord, er det noe dere praktiserer i hverdagen?

– Vi er opptatt av å se hverandre og å bekrefte hverandre. Jeg jobber ofte sent på kveldene, og hver kveld, uansett hvor sent jeg kommer, så har Anne tent opp lys i lykta for meg. Og jeg vekker henne opp med kaffe og en sjokoladebit hver morgen. Så det å begynne og avslutte dagen med noe positivt, er en fordel.

Krangler dere noen ganger?

– Ja, og det håper jeg vi kommer til å gjøre så lenge vi lever. Det er en dyp sammenheng mellom ærlighet og kjærlighet, slik som jeg påpekte tidligere. Vi må øve oss på å være ærlige overfor hverandre, slik at man slipper ødeleggende etterpåklokskap.

Mange kjenner nok Per Arne Dahl fra tiden hans som biskop i Tunsberg bispedømme, med bispesete i Tønsberg. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Vi har noen faste spørsmål også. Hva gjør deg lykkelig?

– Å oppleve lykke sammen med andre.

Hva misliker du med deg selv?

– At jeg prøver å rekke for mye, men for øvrig så har jeg mer å takke over enn å klage over.

Hva kunne du gått demonstrasjonstog for eller imot?

– Det er mye. For klodens beste, for relasjoner beste og for barnas beste. Hvis de tre tingene forsvinner så har vi mistet mye.

Har du en favorittbok?

– Ja, det må være Surrender, som er en selvbiografi av artisten Bono. Boka er en hyllest til kjærlighet og til Gud.

Hvem ville du stått i fast i heisen med?

– Det må være Anne, våre fem barn og femten barnebarn. Men da måtte heisen ha kjørt opp og ned ofte og i flere etasjer.

Hvilken superkraft ønsket du at du hadde?

– Jeg ønsker å bidra til at barn kan bli trygge, så de kan også bli gode elskere.

