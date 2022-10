Listhaug om LO-lederen: – Hun oppfører seg mer som en politiker fra Ap, enn en fagforeningsleder

Frp-lederen har lenge vært provosert av LO-leder Peggy Hessen Følsvik og det hun mener er en neglisjering av sine rundt 970.000 medlemmer, organisert i 25 fagforbund. Generelt mener Sylvi Listhaug Hessen er altfor opptatt av forsvare og rettferdiggjøre alt Støre-regjeringen foretar seg.

– Hun oppfører seg mer som en politiker fra Ap, enn en fagforeningsleder. LO-lederen svikter medlemmene sine, mener Listhaug.

– Krefter på høyresida

Som eksempel bruker Listhaug måten LO-lederen omtalte strømdemonstrasjonen utenfor Stortinget 19. september, da stortingsrepresentantene samlet seg til et ekstraordinært strømmøte. Der stilte fagforeninger i Industriaksjonen opp sammen med Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm». I et intervju med Klassekampen sa Hessen: «At Industriaksjonen stiller opp sammen med denne gruppa, stiller jeg meg veldig undrende til. Dette er en gruppe som er sammensatt av mange krefter langt ut på høyresida i politikken. Den har også vært veldig tydelig på å snakke ned LO og oppfordre folk til å melde seg ut».

– Hun kalte det et ytre høyre-initiativ. Hvis LO-lederen hadde vært til stede, ville hun sett mange titalls røde faner som representerte LO-forbund var med på markeringen. Det var folk som var redde for arbeidsplassene sine. Det er litt av en omtale hun gir sine egne medlemmer, sier Listhaug til Dagsavisen, og viser blant annet til et debattinnlegg i FriFagbevegelse, der lederen for Fellesforbundets avdeling 10 uttaler at hun ikke er enig i at LO- lederen skal være kritisk til en demonstrasjon «som vi på gulvet i fagforeningen mener er en viktig kamp for medlemmene våre. Vi har medlemmer som sliter med å betale regningene sine, og strømmen er en stor del av problemet».

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. (Ole Palmstrøm)

– Vi er skuffa

I et annet oppslag i FriFagbevegelse som Frp-lederen har merket seg er det Fellesforbund-medlemmer på Kongsberg som kritiserer LO-ledelsen for å «sitte stille i båten» under en strømkrise for både arbeidsfolk og bedrifter:

– Dei har gøymd seg i skapet saman med regjeringa. Vi er skuffa over eit handlingslamma LO som ikkje tar kampen for medlemmane, sa tillitsvalgt Bent Andersen. En annen tillitsvalgt hevdet at LO ikke hører på grasrota, men følger partipisken.

– Det er sterke reaksjoner også på grasrota i LO, kommenterer Listhaug.

– Hvor er LO?

Hun har et inntrykk av at det generelt ulmer blant LOs medlemmer, også når det kommer til regjeringens forslag til strømstøtte for bedriftene.

– Arbeidsfolk flest opplever en stor reduksjon i kjøpekraften, mat og drivstoff samt andre varer og tjenester blir dyrere, og renta stiger kraftig, og ikke minst: Mange er redde for arbeidsplassen sin. Den strømstøtteordningen for bedriftene som regjeringen har lansert holder ikke. Den er altfor dårlig. Hvor er LO i denne situasjonen? LO er mer opptatt av å forsvare regjeringen enn å stå opp for vanlige arbeidsfolk og sine medlemmer, mener Listhaug, og legger til:

– LO ville ikke en gang ha en strømstøtte for bedriftene i utgangspunktet. LO-lederen lytter mer til regjeringen enn egne medlemmer. Hadde det vært en annen regjering er jeg helt sikker på at LO ville vært på banen og talt sine medlemmers sak høylytt. Men nå er de helt musestille for å beskytte Ap. Det virker som om de sitter i elfenbenstårnet borte på Youngstorget og er langt unna grasrota og vanlige folk, sier Listhaug til Dagsavisen.

Fagforeningsfradrag hjelper ikke

Frp-lederen er også kritisk til LOs prioriteringer foran statsbudsjettet, som ble lagt fram.

– I en tid der mange vanlige arbeidsfolk, enten de er fagforeningsmedlemmer eller ikke, sliter kraftig med å betale regningen sin, har altså LO et absolutt krav: Fagforeningsfradraget må dobles. Jeg tror nok mange LO-medlemmer tenker at det kanskje ikke er det aller viktigste slik verden ser ut akkurat nå. Det hjelper ikke med fagforeningsfradrag hvis du mister jobben sin, sier Listhaug, som legger til:

– LO sendte dessuten sin sjeføkonom ut for å refse Norges Bank for å sette opp renten. De refser altså Norges Bank, mens regjeringen er fredet, og det selv om det er politikerne som styrer avgiftene som kunne vært redusert for å dempe inflasjonen, sier Listhaug til Dagsavisen.

– Mye retorikk og lite innhold

I LO-ledelsen i «elfenbenstårnet» på Youngstorget mottas Listhaugs utspill i Dagsavisen slik:

– Frp-lederens kritikk faller på sin egen urimelighet, kommenterer LO-sekretær Are Tomasgard i en e-post til Dagsavisen, på vegne av LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hun sitter opptatt i møter med NHO, får Dagsavisen opplyst.

– Vi var tidlig tydelige overfor regjeringen om behovet for en strømstøtte for folk flest. Det har vi fått, det er en historisk omfordeling av energikostnader, og den har blitt forbedret ved flere anledninger. Som vi sa forrige gang Listhaug angrep LO for å gjøre for lite for våre medlemmer, så er det mye retorikk og lite innhold i hennes utspill, sier Tomasgard, og viser til at Listhaug flere ganger tidligere har hevdet at LO-ledelsen ikke gjør nok. Listhaug var en av krasseste kritikerne av regjeringens strømpakke til bedriftene, men LO-lederen forsvarte pakken og svarte henne slik i Dagbladet:

– Jeg synes nok Sylvi Listhaug med all respekt kanskje kan bruke en litt annen tone. Vi står i en kritisk situasjon for landet vårt og for Europa så jeg tenker minst mulig politisk spill rundt dette hadde vært fint, sa Følsvik, som mente Listhaug gikk langt over streken, og ba henne «puste med magen».

– Jobbet tett sammen

LO-sekretær Tomasgard forsvarer også fortsatt strømpakken til bedriftene, som LO har bidratt til:

– LO har vært opptatt av å lage ordninger som sikrer folks økonomi, og de mest utsatte bedriftene. Det har vi jobbet tett sammen med regjeringen og arbeidsgiverne om, i godt trepartssamarbeid, skriver han i e-posten.

– For LO er det viktig å unngå samme situasjon som under pandemien, da den forrige regjeringen ukritisk åpnet lommeboka for bedrifter, uavhengig om bedriftene hadde behov for støtte eller ikke. Da så vi at mange av bedriftene som mottok støtte tok ut mer i utbytte enn året før. Vi står midt i en krevende økonomisk situasjon. Da er det viktigere enn noen gang at fellesskapets penger brukes med fornuft, og at tiltakene er treffsikre. Det viktigste tiltaket vil uansett bli langsiktige fastprisavtaler til en gunstig pris.

