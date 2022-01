Plutselig så Kjetil (33) seg selv på et russisk gameshow

Hvem: Kjetil Krogstad (33) fra Porsgrunn

Hva: TikTok kjendis i Russland

Hvorfor: Har slått igjennom internasjonalt med dansevideoene sine, som blir sett av flere hundre tusen

– Hvordan skjedde det at du plutselig slo gjennom i Russland?

– Haha, ja det er så rart det der. Jeg har jo holdt på med dette i rundt et år nå. På Halloween leste jeg en artikkel om «enkle Halloween-kostymer», og da var en av dem Jonas Gahr Støre. Da tenkte jeg «Det kan jeg få til!». Så lagde jeg en dansevideo kledd ut som Støre.

– Jeg liker noen ganger å bare sende melding til de som har likt videoen min, og takke for at de viser interesse. Så svarte hun ene «Hæ, er det virkelig deg? Kan jeg dele at du sendte melding til meg?». Det var etter det at alt eksploderte. Hun hadde jo mange hundre tusen følgere og er et profilert navn i Russland!

– Du var jo på Russisk TV her om dagen, ikke sant?

– Haha ja, jeg visste ikke at jeg skulle være på russisk TV. Jeg hadde sagt ja til å være med på en Youtube kanal. Så fikk jeg plutselig melding fra en russisk følger med et bilde av meg på TV-en hennes. De hadde tydeligvis sendt game showet på en russisk TV-kanal.

Kjetil Krogstad utkledd som Jonas Gahr Støre for en TikTok dans. (Privat)

– Du har laget en danseportal. Hva fikk deg til å gjøre det?

– Jeg har egentlig snakket om å starte noe sånt i et år nå. Jeg er tidligere danser, og det er noe jeg har savnet i «voksenlivet». Det har bare blitt dansing i dusjen og stua, så jeg følte jeg ville gjøre noe for meg selv.

– Jeg jobber med markedsføring og ledelse for andre. Drømmen er å kunne markedsføre meg selv. Jeg må jo bare gripe sjansen når jeg først har den. Ellers vil jeg angre på at jeg ikke gikk for det.

[ Hjem til jul med mannen som styrer pengene våre ]

– Du har jo engasjert deg i Grenland Pride, er dette engasjementet noe du vil fokusere på overfor dine russiske følgere?

– Jeg tenker at min profil skal være meg. De ser jo at jeg er gift med en mann. Jeg har muligheten til å nå ut til mange. Og blir noen sjokkerte, så har jeg mulighet til å sjokkere mange da.

– Jeg kommer også i kontakt med mange som ellers ikke ville åpnet seg om temaet. Jeg snakket for eksempel med en mann fra Ukraina som nylig hadde giftet seg i skjul fordi verken familie eller venner aksepterte at han skulle gifte seg med en mann. Det er hyggelig å snakke med de som ikke har noen andre å snakke med.

– I et Facebook-innlegg der du prøver poledance i Russland skrev du «etter publisering av denne videoen har jeg mistet følgere, fått meldinger om at jeg ville fått sparken, og ville ha havnet i fengsel». Får du mange negative kommentarer?

– Jeg får egentlig veldig lite stygge kommentarer. Kommentarene som kom var mer sånn «At du tør! Hadde jeg gjort det i Russland hadde jeg mistet jobben min» og så videre. Jeg føler jeg får oppleve Russland på en helt annen måte enn gjennom mediene.

– De som kommer med negative kommentarer prøver jeg å ha det litt gøy med. Hvis de kommenterer negativt på mine poster, så passer jeg på å kommentere kommentarene deres. For da vil algoritmen deres ta det som at de er interessert i videoene mine, og bare få opp mer av dem.

– Og så over til noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Oi, ja det er jo en klisje da, men det er jo livet. Jeg blir lykkelig av å gjøre det jeg synes er gøy. Folk er alt for mye ulykkelige, det er ikke nok glede i livet til folk.

[ Gharakhani: - Jeg er streng når det trengs ]

– Hvem var din barndomshelt?

– Så vanskelig spørsmål! Jeg hadde jo så mange, men da må jeg si Bompibjørnene, fordi de var så morsomme, og Britney Spears.

– Hva ville du helst gått i demonstrasjonstog for eller imot?

– Kanskje for menneskers rettigheter, eller skeives rettigheter. Norge er jo langt fremme, men det er fortsatt ting som skjer.

– Hva angrer du på?

– Masse, så mye. Neida, men jeg kjøpte alt for mye japp på ungdomsskolen. Tenk hva jeg kunne brukt de pengene på.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen