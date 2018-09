Ståle Sørensen (MDG) om hetsen: – Jeg var inne på tanken om å slutte

Lokale nyheter

Det sier leder i Drammen MDG, Ståle Sørensen, som har fått nok av alle personangrepene han og mange andre politikere opplever, spesielt i kommentarfelt på Facebook og i nettaviser.

– Få dritten bort

I forbindelse med debatten om bompenger i Drammen har det kokt, og MDG-politiker Ståle Sørensen er blant dem som har fått passet påskrevet – på ufint vis.

I et intervju med nettavisen Drm24.no sa Ståle Sørensen: «De som har dårligst råd i samfunnet vårt sitter ikke i bil. De går, sykler eller tar buss. Skal man tenke på fattigdom og ta hensyn til de som sitter nederst ved bordet må vi gjøre bussen bedre og billigere.»

Basert på dette sitatet laget Drm24.no tittelen: «MDG om bom-opprøret: – Fattige kjører ikke bil».

Her er et lite utvalg av kommentarer om Sørensen på Facebook i kjølvannet av den saken:

«Sørg for å få dritten bort så fort som mulig. Makan til arroganse.»

«Slike drittsekker burde få munnen sydd igjen.»

«Er det annet en kan forvente av en tulling av en politiker? Snakker altså nedverdigende om folk som ikke er på hans lønnsnivå. JÆVLA IDIOT».

– Graverende

Ståle Sørensen er oppgitt over hvordan han og andre politikere får gjennomgå i kommentarfeltene.

– Det er helt graverende mye av det de sier, konstaterer han.

Han mener det er svært viktig at politikere tar til motmæle mot denne typen personangrep og sjikane.

– Jeg har en ekstrem toleranse, for jeg kan være tøff i debatter selv, så det er ikke slik at jeg setter meg ned og sipper om noen kaller meg lobotomert, men akkurat som at en parkeringsvakt ikke skal finne seg i å bli kalt en idiot, skal heller ikke politikere finne seg i å bli kalt lobotomerte, idioter, tosker og så videre. Man kan kalle meningene idiotiske, men når man går på karakterisering av hva folk er, så tåler jeg det også, men da har jeg et behov for å si ifra, sier den frittalende MDG-politikeren.

Blander inn privatlivet

Han forteller at det i enkelte sammenhenger ikke bare har vært sine politiske meninger han får gjennomgå for, men også for sitt privatliv og yrkesliv.

– Det går en grense der når folk begynner å snakke om yrket mitt og at jeg er håpløs på det, hva slags bil jeg har, hvor jeg bor, hva ligningen min er. Jeg har fått høre at når jeg tjener såpass lite, kan jeg umulig være en god kunstner, og at jeg lever på skattebetalerne. Andre har brukt mot meg at jeg har en fin bil. Det føles ubehagelig når folk søker meg opp på ligningslister, når de søker opp hvor jeg bor, og hva slags bil jeg har.

I forbindelse med valgkampen i 2017 opplevde han ved et par anledninger at personer kom bort og oppførte seg truende.

– Når jeg som en mann på 1,85 har stått på stand og føler meg utrygg fordi folk er så sinte at jeg begynner å lure på hva de skal gjøre, kan man jo tenke hvordan det er for en ung jente i 20-årene å oppleve noe lignende. Det har skjedd flere ganger at jeg har følt rent ubehag. Jeg har tenkt: «dette mennesket virker ikke helt i balanse», og det kan være kjipt, sier han

– Hva slags saker er det som har fremprovosert sinnet?

– Det er ulv- og rovdyrpolitikk og alt som har med bil å gjøre. Det jeg ofte får pes for, er ting jeg verken har gjort eller sagt.

– Ofte har de misforstått

På det tidspunktet var Ståle Sørensen MDGs førstekandidat til stortingsvalget i Buskerud.

– Det var sånn at jeg tenkte: «kan jeg komme meg unna dette». Jeg var inne på tanken om å slutte, men jeg er glad jeg ikke gjorde det.

Sørensen mener mange av de sinteste meningsmotstanderne ofte tar feil om hva han står for.

– Ofte har de misforstått helt fullstendig hva vi står for. De har blitt jaget opp av hatgrupper på Facebook som sprer ting som ikke er sant. Jeg sa ikke at det ikke er fattige som kjører bil. Jeg sa bare at de fattigste kjører ikke bil, sier han.

– Hvem er det som typisk kommer med de groveste kommentarene?

– Jeg vil si de kommer hovedsakelig fra en gruppe: menn, gjerne på min alder og oppover, som er godt ute på høyresiden og som gjerne bor i distriktene.

– Du er en frittalende politiker som ofte går hardt ut mot dine meningsmotstandere. Har du forståelse for at du kan virke provoserende på folk?

– Ja, helt klart. Jeg er en rød klut for enkelte. Det må jeg tåle. Når jeg sier ifra om alt mulig, må jeg tåle at folk sier ifra tilbake. Jeg har høy toleranse på hva man kan si til meg. Men det å kalle det jeg sier idiotisk og å kalle meg en idiot er to forskjellige ting.

– Renner over

Gruppeleder i Nedre Eiker Arbeiderparti, Lajla Hvaal, var i forrige måned nær ved å politianmelde en mann som hadde kommet med det som kunne oppfattes som drapstrusler mot politikere i Nedre Eiker.

– Jeg tenker at kommentarfelt renner veldig fort over fordi man ikke står ansikt til ansikt. Det virker som mange ikke har filter mellom fingrene når de sitter ved tastaturet. Det er mange godt voksne mennesker på 40 pluss som sitter uten filter og bare renner over, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.

Gruppelederen i Akershus Arbeiderparti Tonje Brenna sa nylig at hun vurderer å gi seg i politikken på grunn netthets

– Rekrutteringen til politiske verv er synkende, og jeg mener dette er en viktig grunn til det. Man skal tåle kritikk og konstruktiv debatt på uenigheter, men når det er over på personsjikane og injurierende uttalelser tenker man: «er det verdt å bruke fritiden mi på sånne ting». Da blir det et demokratisk problem, sier Hvaal.

Hvaal forteller at netthets var med i vurderingen da hun bestemte seg for at hun gir seg i politikken etter at denne kommunestyreperioden er over.

– Du blir litt sånn at du ser deg over skuldra. Når du skriver et avisinnlegg får du får litt vondt i magen med tanke på hva slags kommentarer som kan komme. Det er en del man skal tåle, men å bli kalt idiot er for eksempel over grensa for hva man skal tåle. Nytteverdien ved å bli kalt idiot er lik null, og slike kommentarer virker svært demotiverende, slår hun fast.

