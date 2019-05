Kunst og nostalgi på Kulturnatt

Tom Erik Andersen (54)

Kunstner

Har kunstnersamtale under Kulturnatt fredag 24. mai på Galleri Athene

Hva skal du snakke om på Kulturnatt?

– Jeg skal snakke om bakgrunnen for bildene mine, en generell betraktning over alle disse viktige tingene i livet som vi alle er opptatt av på en eller annen måte. Livets gleder, sorger, kjærlighet, lengsler, om barna våre som skal arve planeten som vi herper, om universelle problemstillinger og dagligdagse handlinger. Kanskje noen betraktninger og undringer på mikronivå, rundt hvem vi er i forhold til oss selv, til andre og i forhold til verden. Det blir både humor og alvor, her er det mulig å le og filosofere litt rundt livet og hva vi er opptatt av. Dette er ikke noe akademiske greier, men helt folkelig, fra folk til folk.

Hva inneholder utstillingen din på Athene?

– I vår verden er mye ferdig tenkt, det gjelder å stoppe opp litt, tenke og dvele litt, tilbake til slik det var før internett. Vi trenger å gruble, og skape litt historie selv også, ikke bare få alt servert. Bildene inneholder tematikken rundt dette, og representerer en historie, og kan kanskje være en døråpner for andre til å finne sin reise.

Lengter du tilbake til den analoge tida?

– Ja gjør det. Det er spennende med nyvinning, men jeg vedlikeholder minnene fra oppveksten i Lier på 70-tallet, jeg sier litt om det også på Kulturnatt. Vi tok bussen fra Trandy til byen for å gå på Oppland og høre på LP-plater. Jeg savner den tida da vi måtte diskutere oss fram til fakta. Nå er alt bare et tastetrykk unna, det er litt for lett.

På hvilken måte kan Kulturnatt være viktig slik du ser det?

– Kulturen er mye viktigere enn vi tror, og jeg håper folk tar seg en tur overalt i byen hvor det skjer fine ting denne kvelden. Vi trenger pauser og påfyll det vi ellers opplever i hverdagen. Identiteten vår ligger i kulturen, den er summen av våre tradisjoner. Kultur er tacofredag, kultur er Morgan Kane, kultur er Grandiosa. Kulturen er alt vi er. På Kulturnatt er det meningen å gjøre andre ting enn det vi pleier, få noen opplevelser til hjerte og hjerne, på en litt annen måte. Vi er jo alle delaktige kulturbærere, og har ansvar for å ta vare på den.

Hvorfor er det viktig for deg å ha titler på bildene dine?

– Det kan nok spores tilbake til mine unge år, hvor min største store lidenskap var musikk. Jeg la merke til tekstene, og poesien i det engelske språket, og grublet mye over disse. Litt av det man ikke forsto var desto mer spennende. Alle bilde-titlene mine er på engelsk og de kan heve bildene og kanskje gi dem en dem en poetisk dimensjon. Det var en som at jeg maler poetisk surrealisme, og det synes jeg var så fint sagt, det ble jeg glad for.

Hvilken rolle spiller kunsten i 2019?

– Kunsten spiller en viktigere rolle enn noensinne. Bildekunsten kan i alle fall ikke streames, og bør oppleves der den er, ikke fra en sofa. Kunsten minner oss om hva vi har hatt med oss til enhver tid, underfundigheten og drømmene vår. Når vi for eksempel går inn på Drammens museum eller inn i en kinosal, så får vi en pause fra hverdagen. Kunsten gir oss pauser, folk løper gjennom livet, vi trenger pauser.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Asbjørnsen og Moe, Bing & Bringsværd og Kurt Vonnegut har alle stimulert fantasien enormt. Og Isaac Asimov. Og «1984» av George Orwell, den grep meg veldig og jeg leste den flere ganger.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg ser fine solnedganger og måneskinn, da kjenner en slags euforisk lykkefølelse.

Hvem er din barndomshelt?

– Alltid fire gutta i The Beatles, og først og fremst John Lennon.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg gjerne skulle ha gjort mye mer enn det jeg faktisk klarer.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Jeg kunne ønske at politikere skal ta raske og mer radikale valg når det gjelder å få ryddet opp i urettferdighet. Dessuten er jeg opptatt av dyrevelferd, barnevern og miljøsaker.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke har vært modigere i livet. Jeg beundrer de som er det.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med Odd Nerdrum, jeg kunne godt tenke meg og prata litt med ham.