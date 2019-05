– Dette arrangementet har vokst fra år til år, og det er alltid mye nytt. I tillegg har vi nå for første gang åpnet for at også aktører fra Bragernes-siden kan delta, og da ble lista fort mye lenger. For eksempel meldte Bragernes kirke seg nesten med en gang - og det med fullt program fra klokka 16.00 til midnatt, forteller Stokkenes, som sitter i arbeidsgruppa for Kulturnatt Drammen, som nå arrangeres for 6. gang.

Ny rekord?

Nå håper hun godværet skal slå til også i år. Under fjorårets Kulturnatt var det tropevarme - og det ble satt ny publikumsrekord. Siden alt er gratis og det ikke selges billetter - er det vanskelig å finne ut eksakt hvor mange besøkende som kom, men man anslår at publikum talte mellom 3.000 og 3.500 hoder i 2018. Med omtrent dobbelt så langt program - og velvillige værguder, skal man ikke se bort ifra at den rekorden slås 24 mai i år. Allerede har arbeidsgruppen måttet få trykt opp flere program.

Lag en plan

Blant Stokkenes' beste tips er å møte opp tidlig - om man regner med at det vil bli trangt om saligheten.

– Ja, er det noe du absolutt vil få med deg så møt opp tidlig - og finn deg en god stol. Det beste er jo at selv om du ikke skulle få plass, så skjer det helt sikkert noe annet rett rundt hjørnet. Kanskje finner du til om med ut at du liker noe du ikke visste om at du likte. Men det er klart det skjer mye samtidig denne kvelden, så for deg som vil få med deg mest mulig; sjekk programmet og legg opp en plan - og ei løype.

Mange godbiter

Stokkenes har ikke så lyst til å røpe sine personlige favoritter, men anbefaler likevel barneteater på dagtid - både på Brageteatret og i Drammensbiblioteket. Senere på kvelden har hun lyst til å få med seg både spellemannsnominerte Harpreet Bansal og Sanskriti Shreshta på Union Scene, slampoet Fredrik Høyer på Torggata Camping og konsert med americanabandet Sweetheart - hos Retropiken ved midnatt.

Hele programmet for Kulturnatt Drammen 2019:

UTSTILLING OG ÅPEN BUTIKK

kl 10.00 – 24.00 | Glasshytta,

Brodahls Gummivarefabrik

Glasshytta har kveldsåpen butikk frem til midnatt, og en egen utstilling i anledning Kulturnatt

KVELDSÅPEN BUTIKK

kl 11.00 – 23.00 |

Retropiken, Tollbugata 5

Byens egen spesialist på retro- og vintageskatter holder åpent hele kvelden.

KVELD PÅ MUSEET

kl 11.00 – 21.00 | Drammens Museum

Alle museets faste og skiftende utstillinger er åpne, samt museets hyggelige kafé i Lychepaviljongen.

ÅPEN KIRKE

kl 16.00 – 24.00 | Bragernes kirke

Bragernes kirke åpner dørene hele Kulturnatt. Her blir det Drop in dåp (kl 16-18), fotoutstilling ved Morten Golimo, kveldsmesse kl 20.00, og kveldsbønn 23.45, i tillegg til ulike konserter og omvisninger (se resten av programmet for tidspunkt for konsertene)

SMIEBESØK HOS MARCUS MARS

kl 16.00-24.00 | Marcus Mars,

Brodahls Gummivarefabrik

Kjenn varmen fra smia, se på kunsten og opplev kunstsmeden Marcus Mars i action i smia.

BARNAS KULTURNATT: «DET BOR EN FUGL I HALSEN»

kl 16.00 | Galleri Athene,

Brodahls Gummivarefabrik

Ingrid har en fugl i halsen og det bor geiter i pianoet til Monica. Kan du høre dem? Kan du tegne dem?

UNION SCENE FOR BARN: «TEATERKOMITEEN»

kl 17.00 | Brageteatret, Union Scene

Hos Brageteatret får barna være med å bestemme handlingen, når det blir improvisert fram en forestilling.

Leker og aktiviteter før og etter forestillingen. Centralen er også åpen.

BILDEFOREDRAG: «W.C. MØLLER OG POLFERDENE»

kl 17.00 | Drammens teater

Sindre Vik fra Byarkivet forteller historien om Drammens W.C. Møller og de legendariske polferdene.

ÅPEN KIRKE I

STRØMSØ BYKIRKE

kl 17.00 - 23.00 | Strømsø kirke

Åpent hos Strømsø kirke hele kvelden med vafler på gresset og to konserter. Se resten av programmet for tidspunkt for konserter.

ÅPENT GALLERI: FINAL OUTLINES GALLERY

kl 17.00 – 20.00 | Gjetergata 8, Bragernes

Besøk Eric Ness Christiansens nye galleri. Her blir det åpen utstilling for publikum og stoler i bakgården så man kan slappe litt av med godt å drikke.

OMVISNING STRØMSØ KIRKE

kl 17.30 | Strømsø kirke

Omvisning i kirke og krypt med forteller, kirketjener og byguide Grete Bergersen

ÅPENT HUS HOS STRØMSØ ATELIERFELLESKAP

kl 18.00 – 22.00 | Tordenskioldsgt 63, ved Strømsø kirke

Besøk kunstnere og atelier når Strømsø atelierfelleskap har åpent hus!

MEDITATIV HALVTIME

18.00 | Bragernes Kirke

Velkommen til en meditativ halvtime med Morten Golimo ved flygelet.

DRAMMEN STAND UP

kl 18.00 | Gummibaren,

Brodahls Gummivarefabrik

Det blir kort vei mellom gullkornene når Drammens morsomste opptrer på Gummibaren.

SANGKORET FØNIX

kl 18.00 | Final Outlines Gallery, Gjetergata 8

Sangkoret Fønix fra Drammen er et blandakor på ca 45 glade sangere, som startet opp i 1996. De har et tøft og bredt

KLASSISK SCENE

kl 18.00 | Galleri Athene

Elever fra Drammen kulturskole fremfører klassiske verker på Galleri Athene.

KONSERT: MEGABANDET

kl 18.00-21.00 | G60-scene, Union Scene

Megabandet fremfører kjente og kjære sanger på G60-scene (inngang fra Fabrikkgata).

KAMMERKORET APOLLON

kl 18.00 | Drammens museum

Kammerkoret Apollon byr på pop og svingende rytmer. Her skal det rykke i rockefoten!

FORSAMTALE TIL KONSERTEN

«WS#5: AV STILLHET»

kl 18.15 | Strømsø atelierfelleskap, Tordenskioldsgt 63

Simen Korsmo Robertsen presenterer tematikken rundt sin konsert i Strømsø kirke kl 19.00.

BARNAS KULTURNATT:

BEVEGELSESMASKINEN

Kl 18.30 | Drammensbiblioteket

En intim og interaktiv forestilling der du blir invitert inn i tidsmaskinen til de merkelige oppfinnerne Wang og Vinkel.

OBS! Begrenset antall plasser. Gratisbilletter reserveres på drammensbiblioteket.no.

OMVISNING I BRAGERNES KIRKE

18.30 | Bragernes Kirke

YPSILONKONSERT: SANGKORET FØNIX

kl 18.45 | Ypsilon bro

PIANO OG POESI PÅ ELVEKAFÉEN

kl 19.00 – 23.00 | Øvre storgate 35

(Øvre Sund bru)

Drammenselvas venner inviterer til Kulturnatt i Elvekaféen. Her blir det salg av drikke og grillmat, samt tre konserter

med ulike band og musikere: kl 19.00, 20.00 og 21.00.

KONSERT

19.00 | Bragernes Kirke

Konsert ved Anne Stine Dahl, cello, og Anders Eidsten Dahl, orgel

«ØLLSANGER» MED DRAMMEN VISEKLUBB

kl 19.00 – 22.00 | Kings Arms,

Tollbugata 10

Drammen viseklubb har hentet frem gamle og nye drikkeviser i anledning Kulturnatt. Her er det lov å synge med!

DRAMMEN SLAMSCENE

kl 19.00 | Gummibaren, Brodahls

Gummivarefabrik

Lokale poeter tryller med ord, og fremfører sine egne tekster på Gummibaren.

KONSERT: «WS#5: AV STILLHET»

kl 19.00 | Strømsø kirke

En meditativ, minimalistisk konsert.

Med fokus på skjønnheten i det uperfekte. Simen Korsmo Robertsen er utdannet jazzpianist, musikkpedagog og koreograf.

GRAFIKKVERKSTED OG ÅPENT GALLERI

kl 19.00 – 21.00 | Buskerud Kunstsenter, Union Scene

Sammen med billedkunstnerne Sigrid Øyrehagen og Inger Hagen lager vi linosnitt og collager i ulike varianter.

MINIKONSERT: KORALB

kl 19.00 | Drammens museum

«Koralb» er en forkortelse for kor og albanere. Koralb er et blandet kor som ble stiftet i 2018, og synger på albansk.

SANGKORET FØNIX

kl 19.15 | Comfort Hotel Union Brygge

Sangkoret Fønix fra Drammen er et blandakor på ca 45 glade sangere, som startet opp i 1996. De har et tøft og bredt

repertoar, som inneholder kjente låter innen rock, pop og viser.

KONSERT: RAKLEVERK

Kl 19.30 | Drammens teater

Trioen i Rakleverk blander jazz, klassisk og elektronisk musikk for å gi publikum en unik opplevelse.

KAMMERKORET APOLLON

kl 19.30 | Brageteatret, Union Scene

Kammerkoret Apollon byr på pop og svingende rytmer. Her skal det rykke i rockefoten.

POP UP KOR: HUMLEKORET

I løpet av kvelden | Flere steder

Gå etter lyden. Humlekoret popper opp på flere av byens utesteder. De starter på Pavarotti i løpet av kvelden, dukker så opp på Jonas B. Gundersen, og ender til slutt opp på Gummibaren rundt kl 23.

KONSERT: ARY MORAIS

kl 20.00 | Papirhuset, Union Brygge

Det blir varme toner når sanger, gitarist og låtskriver Ary Morais opptrer på Papirhuset.

POP-UP GALLERI:

KRISTINE HASSELØY

kl 20.00 – 22.00 | Grønland 38,

Union Brygge

Kunstner Kristine Hasseløy har forvandlet lokalet i Grønland 38 (ved politihuset) til et pop-up galleri på Kulturnatt!

KUNSTNERSTUND:

TOM ERIK ANDERSEN

kl 20.00 | Galleri Athene,

Brodahls Gummivarefabrik

Galleri Athene inviterer til kunstnerstund med Tom Erik Andersen. Han vil fortelle om tankene bak sine arbeider, og teknikken litografi.

KONSERT PÅ ELVEKAFÉEN

kl 20.00 | Øvre storgate 35 (Øvre sund bru)

DRAMMEN KORTFILMKONKURRANSE

kl 20.00-23.00 | Multisal 1, Union Scene

Se det beste av kortfilm fra lokale og nasjonale filmskapere når Drammen Filmklubb arrangerer konkurranse.

OMVISNING I

BRAGERNES KIRKE

20.25 | Bragernes Kirke

BEVEGELSESMASKINEN

kl 20.30 | Drammensbiblioteket

Dette en intim og interaktiv forestilling der publikum blir invitert inn i tidsmaskinen til de merkelige oppfinnerne Wang og Vinkel. OBS! Gratisbilletter reserveres på drammensbiblioteket.no.

KONSERT: HARPREET

& SANSKRITI

kl 20.30 | Brageteatret, Union Scene

Interkultur har invitert Spellemannnominerte Harpreet Bansal til Drammen. Fiolinisten har tatt med Sanskriti Shreshta

på tabla for å fremføre indisk musikk på sitt unike innovative vis.

MINIKONSERT: KORALB

kl 20.30 | Utenfor Glasshytta,

Brodahls Gummivarefabrik

«Koralb» er en forkortelse for kor og albanere. Koralb er et blandet kor som ble stiftet i 2018, og synger på albansk.

PECHA KUCHA: «DRAMMENSERE»

Kl 20.30 | Gummibaren,

Brodahls Gummivarefabrik

Fotograf Nina Holtan har invitert ulike Drammensere til å fortelle om noe som engasjerer dem, i pecha kucha-format:

20 bilder x 20 sekunder.

OMVISNING STRØMSØ KIRKE

kl 20.30 | Strømsø kirke

Omvisning i kirke og krypt med forteller, kirketjener og byguide Grete Bergersen.

KONSERT: AVIND

kl 21.00 | Hos Solveig, Union Brygge

Avind lover rett fram, gitarbasert indierock, når hun gjester Hos Solveig på Kulturnatt.

MAGEDANS

kl 21.00 | Comfort Hotel Union Brygge

Drammen magedansskole viser fram magedans av ypperste klasse.

KONSERT PÅ ELVEKAFÉEN

kl 21.00 | Øvre storgate 35

(Øvre sund bru)

KONSERT: NOXAS

SAXOFONKVARTETT

21.00 | Bragernes Kirke

Konsert med NoXaS Saxofonkvartett i Bragernes kirke.

FREDRIK HØYER

kl 21.30 | Torggata Camping,

Nedre Torggate 7, Bragernes

Drammens egen Fredrik Høyer har blitt Norges nye multi-uttrykk-sjanger-slampoesihelt.

Torggata Camping har invitert ham hjem til Drammen i anledning Kulturnatt.

INTIMKONSERT:

ESPEN JØRGENSEN

kl 21.30 | Strømsø kirke

Intimkonsert med gitarist Espen Jørgensen i vigselskapellet (ca 40 plasser).

KONSERT: EPLEKOLLEKTIVET

kl 21.30 | Brageteatret, Union Scene

Drammensbaserte Eplekollektivet har eksistert siden 2007, og spiller musikk som favner vidt fra klassisk rock, funk og til reggae.



KONSERT

22.00 | Bragernes Kirke

Konsert med Odd Nilsen (trompet), Karen Hafskjold (sopran) og Anders Eidsten Dahl (orgel).

DJ: BERYL DIANE

kl 22.00 - 23.30 | Papirhuset,

Union Brygge

Beryl Diane har vært DJ i Cape Town, London, Lisboa og Stockholm. Nå kommer hun til Drammen for å få dansegulvet til å koke med hits fra

hele verden.

DJ: STRØMSØ ALLSTARS

kl 22.00 – stengetid | Rekord Bar,

Tollbugata 4

Favorittdamene i Strømsø Allstars sørger for at det blir topp stemning frem til stengetid!

OPERA NACHSPIEL

kl 22.00 | Comfort Hotel Union Brygge

Musikkens Venner Drammen inviterer til konsert. Her blir det flotte klassikere fra operaens verden.

KONSERT: RIKKE NORMANN

kl 22.30 | Hos Solveig, Union Brygge

Rikke Normann overbeviser stort som artist, med sine sterke melodier, personlige tekster og ektefølt sårbarhet i stemmen.

TEKST OG TONER

23.00 | Bragernes Kirke

«Tekst og toner» ved Per Erik K. Brodal (tekster) og Anders Eidsten Dahl (orgel)

MIDNATTSKONSERT:

SWEETHEART

kl 24.00 | Retropiken, Tollbugata 6

Trioen i Sweetheart runder av årets Kulturnatt med stillfaren og lavmælt americana.