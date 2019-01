Hassel fengsel er ikke som andre fengsel. Ingen murer, ingen gjerder. Skoleungdom har syklet over eiendommen, og lokalbefolkningen har kjøpt grønnsaker fra fengselsgartneriet. Men nå er det slutt på «bondegårdsfengselet». Stortinget har vedtatt å legge ned Hassel fengsel og fem andre anstalter.

Først ble dyra solgt, så reiste de innsatte, og snart drar de ansatte fra det åpne fengselet i Skotselv i Buskerud.

Tror han blir arbeidsledig

Verksbetjent og gartner Egil Holte blir igjen et par måneder for å rydde opp etter 27 års fengselsdrift. Han vet ikke om han har noen jobb å gå til når oppryddingen er over. Holte er redd han må ut på det åpne markedet for å lete etter jobb.

– Jeg tror jeg kommer til å gå ut i arbeidsledighet, sier han.

I elleve år har han sysselsatt innsatte i gartneriet ved fengselet. Før den tid, drev han et eget gartneri i Skotselv i 25 år.

Holtes spesialkompetanse har passet ypperlig til Hassel fengsel, men nå frykter han at det ikke er ledige stillinger som gartner ved andre fengsel i pendleravstand. Holte er født, oppvokst og har bodd det meste av livet i Skotselv.

Han har ingen høye tanker om Kriminalomsorgen som arbeidsgiver.

– Et klapp på skulderen og en tupp i ræva, sier han om prosessen han står i midt i nå.

Om fem år kan Holte gå av med pensjon.

– Det var ikke sånn jeg hadde trodd de siste årene i arbeidslivet skulle være, sier verksbetjenten.

Har hjulpet innsatte, familier og barn

Hva som skjer med Holte og kollegene ved Hassel fengsel, bestemmes i disse dager. Ansatte ved alle seks anstaltene som legges ned skal kartlegges for deretter å tilbys ledige stillinger i pendleravstand.

I Buskerud og Vestfold mister rundt 94 arbeidstagere jobben. Er det jobb til alle sammen i kriminalomsorgen? Ledelsen i Kriminalomsorgsdirektoratet forbereder seg på oppsigelser.

Fengselsbetjentene Jan-Kåre Flått og Anne Solveig Johannessen har vært kolleger i 26 år. De forstår ikke hvorfor politikerne legger ned arbeidsplassen deres.

– Det er ufattelig og trist at et fengsel som fungerer, skal legges ned. Vi veit at vi har hjulpet mange innsatte, familier og barn til å få et bedre liv, sier Flått.

Ved Hassel fengsel bor innsatte den siste delen av soninga og forbereder seg til et liv uten kriminalitet. Ingen slipper ut uten en jobb eller studier å gå til og et sted å bo.

Anne Solveig Johannessen er like oppgitt over avgjørelsen.

– Det er mitt andre hjem. Jeg har brukt mye tid på jobben. Jeg trives med innsatte og kollegene, sier hun.

Da hun jobbet første juledag, gikk hun en runde på fengselet. Det var tomt for kyr, sauer og gårdskatten.

– Det var merkelig. I fjøset var det helt mørkt og stille. Da gråt jeg, sier hun.

Må pendle fire og halv time

Mandag etter siste arbeidsdag, starter begge to på nye arbeidsplasser hvor de er midlertidig ansatt ut mars. Flått begynner ved Bastøy fengsel.

– For en kort periode, er det ok. Jeg setter stor pris på å bli tatt godt imot, sier Flått.

59-åringen er glad for at han ikke skal jobbe ved et høysikkerhetsfengsel. Men det er langt fra Åmot, hvor han bor, til øya i Oslofjorden. Pendlingen vil ta fire og en halv time hver dag.

– Jeg må ta 05.25-bussen om morgen, sier han

Engasjementet er en såkalt midlertidig omplassering. Det innebærer blant annet at tre av pendlertimene regnes som arbeidstid.

Mens Jan-Kåre Flått fortsetter i en uniformsfri stilling, må Anne Solveig Johannessen børste støv av uniformen. Hun begynner ved høysikkerhetsfengselet i Ringerike.

– Jeg har vært på besøk, og det virker ok. Det er en annen måte å jobbe på. Jeg er nok litt rusten på rutinene i et høysikkerhetsfengsel, men det går sikkert bra, sier Johannessen.

– Det viktigste er at det virker som et kjempegodt arbeidsmiljø. Utrolig godt å bli tatt godt imot. Det er en trygghet når vi skal starte med noe helt nytt, sier hun.

I uke elleve vil ansatte få vite om de har en jobb å gå til og hvor de eventuelt skal begynne å jobbe.