– Det hjelper så lite å sitte hjemme og brumme

Fremtiden

– Jeg er beæret, men tar ingenting for gitt før årsmøtet er avholdt, ler den blide læreren.

Myrvold Berg er kanskje ikke så kjent i Drammen, men har allerede to runder bak seg i kommunestyret i Nedre Eiker. Hun er nå fylkestingsrepresentant og sitter i hovedutvalget for utdanningssektoren.

For opplysningens skyld: Dagens leder Dag Ebbestad trådte til side fullt og helt etter eget ønske.

– Ledervervet vil kreve mye jobbing i forbindelse med sammenslåingen. Monica har gått en runde med familien sin – og har deres støtte. Hun får også veldig gode skussmål fra flere hold, sier Ebbestad til Dagsavisen Fremtiden.

Bedre læring

Monica Myrvold Berg (45) er avdelingsleder for 4.–6. trinn på Hallermoen skole, og naturlig nok ligger skolepolitikken hennes hjerte nærmest.

– Jeg synes det er helt fantastisk å jobbe med barn og unge. De er jo framtida. Jeg tror det er viktig å ha med skolefolk i politikken.

– Tenker du at Drammen kommunes skolesatsing «Læringsløp Drammen» er noe som bør overføres til hele den nye kommunen?

– Først og fremst håper jeg på en ledelse som klarer å hente det beste fra skolene i både Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, slik at vi sammen kan gjøre skolen stadig bedre.

– Mange lærere kritiserer det de kaller «testregimet» i dagens skole. Hva tenker du?

– Som lærer tenker jeg ikke på det som testing, men som monitorering. Jeg må vite hvor elevene er, for å lede dem videre og utfordre dem på riktig sted.

– Men elevene ser på det som prøver, og mange blir stressa ...

– Og hvorfor tenker de slik? Hvis elevene får vite i forkant at dette er vurderinger vi gjør for å kunne undervise dem bedre – og ikke for å tallfeste et resultat – tror jeg dette går fint.

Ligger til slekta

Utenom jobb, politikk og familien har ikke Myrvold Berg tid til så mye. Hun finner likevel alltid tid til Mjøndalens brunkledde helter.

– Jeg har et veldig brunt hjerte og ser alle hjemmekamper. Har sesongkort og er med i supporterklubben. Det er ekstra gøy når man har et hjemmelag som vi har da. Nå er det ikke helt uten grunn at Berg har fått sine preferanser, også faren var «brunhjertet» og Ap-medlem.

Framover håper lokalpolitikeren at Nedre Eiker nå kan legge sammenslåingsstridighetene bak seg, og samles til beste for Nye Drammen.

– Et viktig spørsmål i så måte er hva du tenker om Buskerudbyen og bompenger?

– Ingen er glade i bommer, men her er det snakk om store summer. Når bilistbetaling er et av kriteriene – må vi følge opp. Nå kjenner jeg ikke så godt til Svelvik, men jeg skjønner at det føles urettferdig hvis resultatet blir bom, men ingen ny vei. Uansett – her må vi sette oss nærmere inn i situasjonen.

– Avslutningsvis – hvorfor er du villig til å ofre egen fritid på politikken?

– Er du engasjert og har meninger om ting, så hjelper det ikke å sitte hjemme og brumme – du må være med i foraene der du blir hørt.

