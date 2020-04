Banjo-lager og portrett-spikker Jørgen har kjøpt den historiske Schulerudgården

Hvem: Jørgen Kocbach Bølling (47)

Hva: Spikker og banjolager

Hvorfor: Har nylig kjøpt historiske Schulerudgården i Holmsbu, som rommer restaurant, galleri, havnekontoret og turistkontoret.

Hvorfor kjøpte du Schulerudgården?

– Jeg forelsket meg med én gang jeg så den var til salgs. Jeg har lenge hatt lyst til å ha et prosjekt ved siden av jobben. Min interesse for gamle tømmerhus har utviklet seg etter hvert, i tillegg til kunst og kultur generelt. Her er det mye som kan utvikles og skapes, tenkte jeg da jeg så huset.

Holmsbustuene har drevet galleri og selskapslokaler i Schulerudgården, hvilke næringer ønsker du deg i bygningen?

– Jeg har lyst videreføre fundamentet som allerede er lagt der, både av Holmsbustuene og før det igjen. Andre og tredje etasje består av mange små rom, det har jo tidligere vært bolig der. Jeg ønsker å invitere kunstnere til et slags kollektiv, hvor vi viser fram det vi holder på med, gjøre stedet til en opplevelse. Jeg har ikke lagt noen føringer. Det er fint med idémyldring først, og jeg har invitert lokale aktører til et møte, men ønsker meg innspill. Gjerne fra noen unge innovatører som har lyst til å bli med på noe gøy. Etter hvert skal jeg selv også inn, jeg driver med mye rart, jeg spikker litt, som jeg sier, skjærer portretter og lager og reparerer banjo. Og jeg spiller, og ser ikke bort fra at vi kan få til noe med musikk også. Jeg håper at folk ringer meg og sier; «Hei her er jeg!».

Men hvordan blir denne første tida med hensyn til koronakrisa?

– Den kom veldig ubeleilig, ja. Før dette prosjektet, kjøpte jeg forfatter Peter Wessel Zapffes gamle bolig fra 1730 i Asker, og fått det til å bli noe fint. Jeg har tatt opp lån på huset og skal komme meg gjennom, selv om det er litt vanskelig i oppstarten. Men jeg tror jeg skal klare det.

Hvordan kan publikum merke hva som er annerledes med og i Schulerudgården etter at du har overtatt?

– Jeg håper at det blir enda mer spennende å komme inn der, det blir andre skilt på veggen og kanskje flere aktører med litt større spennvidde.

Hadde du noe forhold til Schulerudgården og Holmsbu fra før?

– Egentlig ikke, men var fascinert av kunstmiljøet som alltid har holdt til i Holmsbu, og så er jeg jo interessert i gamle hus, og synes det er spennende med Anne Cath. Vestlys tilknytning til gården.

Hvordan startet din interesse for gamle hus?

– Familien min har holdt på med gamle tømmerhus i generasjoner, for eksempel hadde vi «Dyvekes hus», som visstnok kong Christian lot bygge til sin elskerinne i 1507. Etter det ble solgt kjøpte vi huset jeg og familien bor i nå, Zapffes hus fra 1730. Det er min far som er «gamlehus-mannen», og jeg har fulgt etter ham. Mine foreldre eier flere gamle hus i Asker, Skåbu og Risør.

Hvordan vil du bevare kulturarven som Schulerudgården er?

– Schulerudgården er en perle som den er, og vi skal komplementere og gjøre den enda vakrere, og selvfølgelig holde på historien.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Peter Wessel Zapffes «Om det tragiske», en av de største filosofiske avhandlinger. Det er en viktig bok, selv om den er dunkel og tung. Den handler om menneskets forhold til naturen. Hvordan vi er nødt til å tenke på hvordan vi er her.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg spikker og skjærer, eller driver med musikk, når alt faller på plass og kjennes riktig.

Hva savner du mest?

– Jeg er glad i alenetid, men savner å komme ordentlig i gang i Holmsbu.

Hvem er din barndomshelt?

– Jack London! Jeg leste «Ulvehunden» og «Når villdyret våkner» i ung alder – jeg er glad i villmarksliv, og driver med hundekjøring.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Reiser til mine ekstraforeldre i Alaska, tar med familien og drar på tur i villmarka der.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– For klima!

Hvem ville du vært isolert med?

– Hvis jeg skulle vært isolert med én, hadde jeg valgt karakteren Stephen Maturin, skipslege og naturviter fra filmen «Master and Commander» og kjent fra bøkene Patrick O’Brian har skrevet fra seilskutetiden. Hadde jeg vært isolert med to, hadde Jack Aubrey fra samme serie også fått være med. Lurer på hva fruen hadde sagt til dette, men ...