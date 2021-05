Johan Halvorsen Musikkfest: – Folk må komme seg på festival

Simen Bredesen Hørte fra Lier oppfordrer publikum til å ta turen på Johan Halvorsen Musikkfest i Drammen fra 30. mai til 6. juni. Han er en av artistene under årets festival, og skal ha konsert i Fjell kirke mandag 31. mai, sammen med sopranen Eldrid Gorset og akkompagnatør Andreas Løken Taklo.

– Jeg hadde Martin (Haug red.anm.) som kontaktlærer på musikklinja på St. Hallvard, så jeg hørte jo mye om festivalen og vi var med ved en anledning og sang. Dessuten har jeg vært tilskuer ved flere av festivalene, forteller Bredesen Hørte som roser arrangøren.

– Johan Halvorsen Musikkfest er en anerkjent og bra festival som holder høyt nivå, og vi setter stor pris på å få være med, og det skal bli fint å synge for publikum. Det har jo ikke vært så mye av det siste året.

[ Fra rock til opera ]

Simen Bredesen Hørte fra Lier synger på Johan Halvorsen festivalen, og er tatt opp som solistpraktikant ved Den Norske Opera til høsten. (Privat)

Gjennom nåløyet

– Vi så deg på TV under Griegjubileet for noen år siden, og du sa til Dagsavisen Fremtiden i 2018, da jeg spurte om din største drøm – at den kortsiktige var å synge på Den Norske Opera, og nå skal du det, som solistpraktikant, kan du fortelle litt om hva det innebærer og hvilke muligheter det gir?

– Det gir en ideell inngang til det proffe livet som operasanger, og jeg får gjøre små roller og blir en del av det proffe ensemble med coaching og timer med noen av Norges og Europas beste musikere, sier Bredesen Hørte, som sammen med to andre praktikanter kom gjennom det trange nåløyet i konkurranse med mange andre håpefulle fra hele Skandinavia.

Simen Bredesen Hørte har tidligere erfaring innen sang, og studerte på Griegakademiet i Bergen hvor han tok bachelor i klassisk utøvende sang, og jobbet med grunnleggende sangteknikk. Steget videre til Operahøgskolen på KHiO har gitt ham muligheten til å utvikle seg som sanger.

– Jeg hadde heller ikke hørt opera, men ble bergtatt av musikken, forteller Bredesen Hørte og fortsetter;

– Jeg tror ikke folk helt vet hva de går glipp av. Folk må godta at de kjeder seg litt underveis, jeg gjør også det, men å høre stemmer som bærer over musikken, å høre folk som synger med hele kroppen – det er gripende, sier liungen og legger til;

– Når jeg er ute og synger på operakafeer og konserter, opplever jeg at folk som vanligvis ikke hører denne typen musikk blir positivt overrasket.

Simen Bredesen Hørte håper publikum kommer på festivalen, og selv om de fleste konsertene strømmes over nettet, blir det ikke helt den samme, sier han.

– Men tror du det er litt sånn at nettopp det at man kan sitte trygt hjemme i stua og oppleve en konsert vil gi flere publikummere?

– Ingenting kan erstatte en skikkelig konsertopplevelse, men det kan være en start å lytte til musikken på den måten, avslutter Simen Bredesen Hørte som altså står på scenen i Kulturkirken Fjell mandag 31. mai.

[ Johan Halvorsen: Musikkfest flyttes til sommeren ]

Thormod Rønning Kvam skal spille på åpningskonserten med noen av Norges fremste kammermusikere. Opptredener i Wigmore Hall, Den Norske Opera, Stockholm Konserthus og på Hardanger Musikkfest er blant de siste årenes høydepunkter for pianisten. Her fra Blaafarveværket i 2018. (Elisabeth Helgeland Wold)

Gledelig publikumsgjensyn

Thormod Rønning Kvam er en av de andre lokale kreftene som bidrar under Johan Halvorsen Musikkfest i år. Med høyeste utmerkelser fra Londons Royal Academy of Music, er han en pianist med stort engasjement for å fornye og aktualisere den klassiske musikkarven. 30-åringen fra Røyken har allerede nådd langt innen musikklivet, både som utøver og kunstnerisk leder.

– Det blir veldig stas å få spille på åpningskonserten, sier Rønning Kvam, og fortsetter;

– Dessuten blir det første gang på et halvt år at jeg spiller for et publikum, og det skal bli veldig fint. Sist var i fjor, da hadde det gått tre måneder siden siste konsert, og det ble et veldig ladet øyeblikk.

Pianisten skryter av Johan Halvorsen Musikkfest, som han mener er en bauta og utrolig viktig innenfor sin sjanger.

– At Martin Haug og Birgitte Stærnes får til å arrangere festival, mot alle odds, er veldig bra. De tar ansvar for utøverne, og ansvar for å få kulturlivet i gang – de skal ha sto ære. Johan Halvorsen Musikkfest er en hjørnestein i musikklivet i regionen, og det fortjener så mye oppmerksomhet, særlig nå etter å ha vært nede for telling.

[ Ketil Bjørnstad: Jeg er fan av Drammen ]

Selv om Johan Halvorsen Musikkfest er en klassisk festival, har publikum også fått annen musikk. Her fra Gildehallen, hvor Tom Roger Aadland tolket Dylan. (Privat)

– Hadde vært litt pinglete å avlyse

Sammen med kona Birgitte Stærnes har Martin Haug vært arrangør a Johan Halvorsen Musikkfest som har funnet sted på store og små scener i Drammen siden 2005, med fjorårets unntak.

– Men i år blir det festival uansett, sier festivalgeneral Martin Haug.

Både Simen Bredesen Hørte og Thormod Rønning Kvam er navn som arrangøren gjerne fremhever:

– Jeg skal starte med Thormod, han er fantastisk både som utøver og til å organisere. Han er kunstnerisk ansvarlig på flere steder for tiden. Mange er gode til å spille, men så var det det andre da.

– Simen er veldig, veldig dyktig med en praktfull stemme, og det er så gøy at han skal bli solistpraktikant ved Operaen til høsten, forteller Martin Haug som gleder seg til konsertene.

To dager før musikerne skulle entre scenen for Johan Halvorsen musikkfest i 2020, ble hele Norge lukket ned. Musikerne som hadde gledet seg til å spille, og publikum som hadde kjøpt billetter, fikk for første gang på 15 år ingen Johan Halvorsen Musikkfest.

[ Blaafarveværket: Ansikt til ansikt med Norges største kunstskatter ]

Birgitte Stærnes har arrangert Johan Halvorsen Musikkfest sammen med ektemannen Martin Haug siden 2005. (Jørn Grønlund/Jørn Grønlund)

– Det var ikke gøy, og vi har jobba hardt for å redde musikkfesten. Jeg har fått noen flere grå hår, forteller Martin Haug og fortsetter; Men det gjelder jo alle innen kulturfeltet.

– Det ville vært trist og vondt hvis det skulle skje igjen, så drepende. Vi har jo måttet avlyse internasjonale artister og booke om til årets festival, men det blir likevel en flott festival, vi er på beina og vi er synlige. Det hadde vært litt pinglete å avlyse to år på rad, sier Martin Haug som forteller at festivalen foreløpig har solgt få billetter til konsertene i sal, og hvis alt skulle bli stengt, får folk pengene igjen.

– Hvis det åpner for flere i salene etter 21. mai, selger vi flere billetter, og vi regner også med å strømme flere konserter enn det som står per i dag, forteller Haug.

Martin Haug forteller om et variert og innholdsrikt program, med noe for enhver smak. Det blir barokkmusikk, opera, cabaretmusikk og brasilianske toner, folkemusikk og symfoni, samt en egen forestillingskonsert om Telemann for de minste.

Se hele programmet for festivalen her:

https://johanhalvorsen.no/program-2021.html