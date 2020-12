– Korona er jo den usynlige fienden der ute, og siden ingen vet hvordan det vil utvikle seg framover, tør de heller ikke å planlegge for noen sammenkomster på julaften, forteller Patricia Rivas Garcia, som er avdelingsleder for Tilrettelagt Fritid og Frivilligsentralene.

Så vidt hun kjenner til er det bare Rett Fram Opplevelser, ved Ronny Johnsen, som har valgt å holde fast ved julefest for vanskeligstilte - ved å arrangere 23 julaftener, for 23 familier.

Onsdag ble det kjent at Drammen kommune åpnet opp for at ideelle organisasjoner, som arrangerer jul for vanskeligstilte grupper, kunne få samle 15 gjester av gangen.

– Det er bare et par uker igjen til jul, og mange gleder seg til roligere dager sammen med familien. Men det er ikke alle som er i den heldige situasjonen. Mange sliter eksempelvis med ensomhet eller rusavhengighet. Vi må gjøre det vi kan for at de også skal få en best mulig jul, sa ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i kommunens pressemelding.

For usikker situasjon

På grunn av korona-pandemien vil sannsynligvis mange flere enn vanlig måtte tilbringe julen 2020 alene. Derfor vedtok hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet, i slutten av november, å øremerke 50.000 kroner til julefeiring og -tilbud for ensomme.

Nå viser det seg altså at knapt noen tør å legge mye arbeid i å planlegge for julefeiring for enslige - eller på andre måter vanskeligstilte. Det blir for krevende i for hold til gjeldende smittevernstiltak. Ikke minst når kommunen uansett har tatt forbehold om at det kan komme endringer vedrørende antallet tillatte gjester, etter formannskapets ekstraordinære møte onsdag 16. desember. Dette avhenger naturligvis helt av hvordan smittesituasjonen er da.

Rivas Garcia forteller at de fra kommunens side derfor har besluttet å samarbeide med helse- og hjemmetjenesten i stedet.

– De er allerede i en presset situasjon, men alle avdelingslederne sa med en gang ja til å være behjelpelige med å få ut gaveposer og julekort, til alle de vet blir sittende alene i julen. Jeg håper dette kan bidra til at de ikke føler seg helt glemt av samfunnet.

Patricia Rivas Garcia understreker at virksomhetene jobber på spreng, for å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon.

Rekordstor pågang

Leder for Frelsesarmeens omsorgssenter i Drammen Lill-Torunn Løwe, bekrefter at de har måttet avlyse førjulsfesten de vanligvis arrangerer sammen med Norske Lenker og Blåkors.

– Vi pleier jo også å ha en julegudstjeneste, men vi vet ikke hva det bli til heller i år.

Lill-Torunn Løwe har aldri før fått inn så mange søknader om julehjelp. I år skal over 500 familier innom deres lokaler for å hente mat - og gaver til barna. Foto: Privat.

Ved omsorgssenteret har de uansett mer enn nok å gjøre. Aldri før har så mange søkt om deres julehjelp som i år.

– Målet vårt er å legge til rette for at flest mulig kan få feiret en verdig jul hjemme. Men det er litt av en logistikk som må på plass, når mer enn 500 familier har søkt om å få matposer - eller gavekort til Kiwi - og gaver til barna. For å kunne overholde smittevernreglene om avstand må vi drive med utdeling her hele neste uke, forteller Løwe.

Dagsavisen Fremtiden har ikke kunnet finne noen andre organisasjoner som arrangerer alternativ julaften for enslige i år.