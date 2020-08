Brann i koronatelt – politiet mistenker ildspåsettelse

Natt til fredag meldte brannvesenet at de rykker ut til brann i et telt i Hauges gate.

Det ble raskt klart at det var snakk om teltet for koronatesting ved legevakten i Drammen.

Ifølge Drammens Tidende mistenker politiet at brannen var påsatt.

Vitner meldte fra om mistenkelig adferd fra en mannsperson som ble sett på stedet, og til DT sier operasjonsleder Trond-Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt at en mann ble sett løpende fra stedet i retning sykehuset.

Politiet lette etter mulig brannstifter med hundepatrulje i natt, men ingen er så langt pågrepet i saken.

Les også: Enda én smittet etter reise i grønt land

I en pressemelding opplyser Drammen kommune at brannen ikke berører koronatestingen.

– Brannen skal ikke ha noen betydning for testkapasiteten vår, så innbyggere som har behov for å bli koronatestet, kan henvende seg til legevakten som vanlig og bestille tid for testing, sier Anne Hilde Crowo som er kommunalsjef for helse i Drammen kommune.

Det var innerteltet som fikk størst skader i brannen. Ytterteltet som benyttes til selve testingen skal ikke ha blitt påført store skader.

Ifølge Drammen kommune går planen for opptrapping av testkapasiteten videre som planlagt, og det er bestilt et nytt telt, slik at det vil være to telt for testing når det blir behov for økt kapasitet.

Les også: Koronasmittet besøkte Drammensbadet