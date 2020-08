Enda én smittet etter reise i grønt land

I løpet av det siste døgnet har én person bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Vedkommende har vært på reise i et grønt land. Smittesporing er igangsatt og gjennomføres av kommunens smittesporingsteam, opplyser Drammen kommune i en pressemelding.

Det er dermed 215 personer som har fått påvist koronavirus i Drammen kommune siden det første tilfellet ble påvist tidlig i mars.

De siste ukene har det blitt registrert ni nye tilfeller av koronasmitte i Drammen, etter en antatt smittefri sommer.

I forrige uke ble det åpnet for at man kan bestille tid for testing av koronavirus ved å ta direkte kontakt med legevakten. Dette har ført til en økning i antall gjennomførte tester. I forrige uke var det 1443 personer som ble testet for koronavirus ved legevakten i Drammen.