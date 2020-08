Koronasmittet besøkte Drammensbadet

Tirsdag meldte Drammen kommune at ytterligere én person er smittet av korona etter reise i grønt land.

De siste ukene har det dermed blitt registrert ni nye tilfeller av koronasmitte i Drammen.

I alle tilfeller hvor det avdekkes koronasmitte, startes det smittesporing for å kartlegge hvor smitten kommer fra og hvem som er den smittedes nærkontakter.

Onsdag formiddag meldte Drammen kommune at i ett av smittetilfellene som er rapportert de siste dagene, har det kommet fram at personen besøkte velværeavdelingen ved Drammensbadet sist søndag, før det ble klart at vedkommende var smittet av koronaviruset.

Ifølge daglig leder Kristina Vinda ved Drammensbadet var det relativt få gjester innom velværeavdelingen i løpet av søndagen. Men det er ikke helt klart hvor mange personer som var i velværeavdelingen samtidig med personen som nå har fått påvist koronaviruset.

– Vedkommende skal bare ha vært i velværeavdelingen i 2. etasje og ikke nede i selve bassengområdet. Velværeavdelingen har også egne garderober og dusjer i 2. etasje, så øvrige badegjester skal ikke ha vært utsatt for smittefare, verken i eller rundt bassengene eller i garderobene eller dusjene i 1. etasje, sier Vinda.

Vær obs

Smittevernoverlege Einar Sagberg sier at alle som var innom velværeavdelingen ved Drammensbadet mellom klokken 1400 og 1700 søndag 16. august, må være ekstra oppmerksomme på eventuelle symptomer som kan være tegn på koronasmitte den nærmeste tiden.

– Dersom du var innom velværeavdelingen i det aktuelle tidsrommet sist søndag og får luftveissymptomer eller sår hals, må du la deg teste. Da skal du ringe legevakten på telefon 116 117 og avtale tid for testing, sier Sagberg.

Ingen ansatte i karantene

Det er ingen ansatte ved Drammensbadet som anses som nærkontakter av den koronasmittede personen. Derfor er det heller ingen ansatte som må i karantene.

Ifølge kommunens pressemelding ble Drammensbadets strenge smittevernrutiner fulgt, og velværeavdelingen er vasket før nye besøkende har brukt fasilitetene både mandag og tirsdag. Velværeavdelingen vaskes hver dag, og de som har besøkt avdelingen denne uka, skal derfor ikke ha vært utsatt for noen spesiell smittefare, selv om en koronasmittet person var innom sist søndag.

- Alle som kommer til Drammensbadet, skal være friske og uten symptomer på sykdom. Er du det minste usikker på om du kan være syk på en eller annen måte, så skal du ikke besøke Drammensbadet, sier daglig leder Kristina Vinda.

Gjenopptar faste timer

Hun understreker at dette alltid er viktig, men kanskje spesielt viktig akkurat nå når blant annet gruppetrening, skolesvømming og øvrige svømmekurs starter opp igjen.

- Vi er på vei tilbake mot normalt aktivitetsnivå, og da får det store konsekvenser for både de besøkende og Drammensbadet hvis noen kommer og smitter mange andre, sier Vinda.