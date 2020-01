Hvem: Randi Hagen Eriksrud

Hva: Generalsekretær i alkovett-organisasjonen Av og til.

Hvorfor: Anbefaler å ta en alkoholfri måned

Det er slutt på jula. Vi får jo ofte råd om å være forsiktig med alkohol før ferier, både sommer og jul. Har du noe inntrykk av om alkoholvanene våre har endret seg med årene?

– Jeg tror mange er blitt mer bevisste på egne alkoholvaner og at hvordan de drikker kan ha negative konsekvenser for dem selv og de rundt dem. I tillegg viser statistikken at vi kjøper stadig mer alkoholfritt. Det er bra. Men fortsatt er det altfor mange barn som får sine ferier og høytider preget av voksnes alkoholforbruk.

Har det blitt mer akseptert å snakke om alkoholproblemer?

– Jeg tror det er blitt litt mindre tabubelagt. Men vi har fortsatt en lang vei å gå. Det er vanskelig å dele at man selv sliter med for mye alkohol, eller at noen av ens nærmeste gjør det. Og det gjør at mange barn ikke forteller noen om det vonde og vanskelige som skjer hjemme.

Hvordan påvirker det barn om foreldrene drikker for mye i høytider og ferier?

– Barn blir utrygge og urolige når voksne drikker for mye alkohol. De merker at voksne har drukket mye før enn det vi tror. Og selv små endringer som vi voksne synes er positive, som at man ler mer og snakker høyere, kan være vanskelige for barn å håndtere.

Les også: Så mange glass mener barna det er greit at vi drikker

Tror du det er noen som kunne ønsket å ha en hvit julefeiring, men som lar være fordi de tenker på andres reaksjoner?

– Ja. Alkoholnormen er sterk i Norge, og det forventes at vi skal drikker alkohol i mange sammenhenger. Jula er fylt med mange slike anledninger, og det å takke nei til alkohol gjør at du fort blir sett på som litt sær og som en festbrems.

Noen setter i gang et slags avholdsprosjekt i januar: Hvit måned eller lignende. Har det noe for seg, tror du? Eller hjelper det bare på samvittigheten?

– Å ta en hvit måned nå er lurt. Det gjør at du får et mer bevisst forhold til egen alkoholbruk, og i hvilke sammenhenger du drikker alkohol. Jeg tror mange blir overrasket over hvor mye og ofte de drikker. I tillegg gir det positive helseeffekter å kutte alkoholen etter det som for mange er en fuktig desember.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Et umulig spørsmål å svare på. Det er så mange, men «Bobseybarna», «Sult» og «Kristin Lavransdatter» er de første bøkene som gjorde skikkelig inntrykk på meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Sosialt samvær – med naboer, venner og familie. Julehøytid med mange folk og trange hus er helt topp!

Les også: «Er fulle kvinner verre enn fulle menn?»

Hvem var din barndomshelt?

– Nelson Mandela, Karen-Marie Ellefsen og Linda Medalen. Jeg hadde bilder av alle tre på barnerommet mitt hjemme.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Smågodt og hockeypulver. I store mengder, og mest mulig salt og surt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mye. Jeg er lett å mobilisere, spesielt hvis det handler om barn som ikke har det bra.

Er det noe du angrer på?

– Ja, mye. Stort og smått, som jeg prøver å lære av.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Den nye ministeren Terje Søviknes. Da kunne vi snakket om alkoholforebygging, folkehelsearbeid og hvordan vi kan sikre at barn som har foreldre som drikker for mye, kan få den hjelpen de trenger.