Politiet forventer flere ungdommer ute på «festenatta»: – Vi er forberedt

– Vi er der ikke for å arrestere noen eller ta noen i det de gjør, men for å kunne være en støttende part. Vi håper på å veilede ungdom i riktig i retning rett og slett.

Det sier Siw Ailin Hagel, natteravnskoordinator for Åskollen og Marienlyst sammen med Cathrine Bolle.

Førstkommende lørdag blir første kveld som natteravner på minst et halvt år. Under vinteren har det nemlig vært lite uteaktivitet blant ungdommen, men våren viser flere tegn til oppblomstring.

Den siste tiden har politiet måttet rykke ut på grunn av flere uønskede tilfeller av bråk blant ungdom. I helgen hadde ungdommer klatrer opp på andres balkonger og var frekke med beboere. Ungdom som kastet glass på veiene vakte også stor oppsikt i lokalsamfunnet.

Derfor er det noe spenning knyttet til 1. mai, som er populært kalt «festenatta». Hagel satser på at flere kvelder med natteravner i tillegg til tett samarbeid med politiet, vil vise positiv effekt.

– Vi stiller med friskt mot og håper at mange melder seg, slik at vi kan være der for ungdommen og barna våre. Det har vært en tøff periode med korona og nedstengninger, og det er fullt forståelig at dette har skapt frustrasjon hos ungdommen. Derfor vil vi vise at vi er der.

Uro på Åskollen

Fordi Åskollen ikke har ungdomsskole deles elevmassen mellom Galterud- og Marienlyst skole. Natteravnene startet opp på Åskollen etter flere voldshendelser i området. Hagel har tidligere pekt på at blandingen mellom de to ulike miljøene kan være mulig årsak til konflikter. Hun håper at ungdommen snart finner harmoni seg imellom.

– Ved å ha integrert en annen bydel i en skole, har det blitt utvidet areal hvor ungdommen kan vandres. Alle er hjertelig velkomne, og det spiller ingen rolle hvem som kommer tilreisende så lenge det er fredfullt. Vi er her for at ungdommene skal skape gode relasjoner, men dette starter først og fremst i hjemmet, sier Hagel.

De er nå 206 medlemmer i Facebook-gruppa deres. At natt til 1. mai nærmer seg, gjør at natteravnene i Åskollen satser på flere frivillige.

– Vi har flere øyne

Leder i Politiets forebyggende enhet Geir Oustorp mener det vil være flere ungdommer ute under natt til 1. mai i år sammenlignet med tidligere år. Årsaken kan være at de har færre samlingspunkter under restriksjonene.

– Vi er forberedt. Politiet har forebyggende enhet på jobb, men så er det vanskelig å være alle stedene. Likevel vil det være flere natteravner og øyne ute, som er i kontakt med politiet dersom det skulle oppstå straffbare forhold. Vi opplever jo at det er mer ungdom ute nå, men jeg tror det kommer til å gå fint, sier Oustorp til Dagsavisen Fremtiden.

