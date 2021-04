Endelig kan de møtes igjen: – Dette har vi savnet

Av Stephan Pettersen

Til tross for gjeldende skjenkestopp var det mange som hadde tatt turen ut tirsdag formiddag. På Bragernes torg var det til forandring den siste tiden, yrende folkeliv og mange som koste seg ute i solen. På Strømsø, nærmere bestemt ved serveringsstedet “Hos Solveig”, traff vi venninnene Jorunn Langseth (75) og Marit Steen (74).

De to blide damene satt ved et lite bord i solen, utenfor restauranten og legger ikke skjul på at dette er noe de virkelig har savnet. Langseth og Steen har kjent hverandre i rundt 50 år, de har tidligere jobbet sammen og er gode venninner som liker å tilbringe tid sammen, det siste året har midlertidig gjort at de to venninnene har sett hverandre langt mindre enn de ønsker.

– Den siste tiden har rett og slett vært jævlig, jeg liker ikke bruke slike ord, men sånn er det faktisk. Vi er veldig sosiale av oss, så dette har vi savnet, sier Langseth som får støtte av Steen.

– Det er trist at vi ikke har kunnet se hverandre slik vi pleier, men nå er det jo bare nydelig her i solen så det må man nyte, sier Steen.

De to venninnene liker å gå tur sammen og stopper da ofte innom en kafe eller et bakeri på veien. Langseth trekker frem “Backstube”-bakeri på Bragernes og forteller at det er et sted hun gjerne stopper innom på sin vei.

– Der har de veldig gode bakevarer og betjeningen er flinke og hyggelige, det fortjener de å vite. Men vi liker å følge solen, og derfor finner du oss her i dag, sier hun.

Langseth og Steen håper nå at folk fortsetter å være flinke og ta hensyn, slik at det kan fortsette å være åpent fremover.

– Jeg er en klemmer. Jeg savner å gi Marit en god klem, sier Langseth med et smil om munnen.

Susanne Winge utenfor restauranten Hos Solveig (Stephan Pettersen)

Lei hjemmekontor og tørre knekkebrød

En annen som har tatt turen ut i dag er Susanne Winge (37). Når vi treffer henne har hun akkurat spist lunsj og er godt fornøyd med gjenåpningen.

– Det er rett og slett deilig, det er det eneste jeg kan si om dette. Det var en åpning i vinter også, men det er noe spesielt med våren, sier hun.

Winge sier hun har lengtet etter å rømme fra hjemmekontoret og ta en utvidet lunsj.

– Det har blitt mye Zoom, Teams og tørre knekkebrød det siste året, så dette var etterlengtet.

Flere sliter under pandemien

Ifølge FHI viser en undersøkelse fra 2020 at det er flere som sliter psykisk under pandemien. Sammenlignet med året før korona tyder resultatene på at koronatiltak påvirker nordmenns livskvalitet og ensomhet som følge av restriksjoner og sosial avstand.

Det er store variasjoner i Norge, og områdene som har vært hardest rammet av lokale tiltak over en lengre tidsperiode er også de som kommer dårligst ut i undersøkelsen. Den psykiske belastningen har vært størst i Bergen og Oslo hvor smitteverntiltakene har vært mest omfattende.