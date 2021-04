Rekordstort skip skal seile gjennom Drammensfjorden

Svelvikinger er ikke fjerne fra å se bilbåter så store som fjell gli gjennom fjorden få meter fra hovedgata. Faktisk er noen så store, at Hurumlandet på andre siden av Drammensfjorden forsvinner bak de enorme skipene. Vender man likevel øynene mot fjorden 13. mai, kan man få med seg et sjeldent skue. Da skal den gigantiske bilbåten «Morning Lady» loses gjennom det smale sundet.

Bilbåten fra Sør-Korea er med sine 232 meter den største av sitt slag som har passert Svelvik. Til sammenligning er Svelvikferja som går over sundet 34 meter.

Hver uke tar Drammen havn imot båter som frakter importerte biler, men de fleste bilbåtene ligger på 140 og opp mot 190 meter. Ingen har bikket 200.

Inntil nå.

Med slike store fartøy er marginene små, og ofte må en “los”, som kjenner det aktuelle farvannet godt, komme om bord for å hjelpe til med inn- eller utseilingen.

Thomas Høvik er los for kystverket, og veileder skip under navigering i kystfarvann. (Privat)

Uvanlig oppdrag

Gullbilletten til det aktuelle oppdraget fikk Thomas Høvik fra Drammen.

– Jeg gleder meg. Det er et litt uvanlig oppdrag, så det blir veldig morsomt. Når de store bilbåtene passerer er det ofte aktivitet nede i Svelvik, så jeg tror det blir ekstra ståhei rundt denne her.

Høvik forteller at andre loser ville være med på oppdraget, så han anser seg som heldig som skal ha vakt 13. mai.

Når skipet ankommer Færder i Vestfold-Telemark, kjøres Høvik ut i en losbåt, og klatrer opp stigen langs skipet for å komme om bord. Losens rolle er å veilede kapteinen i farvannet, spesielt ved inn- og utseiling og krevende passeringer. Ofte tar losen over kapteinens oppgave med å manøvrere båten mens han er om bord.

Bilbåtene har ofte asiatiske kapteiner, som normalt trekker seg tilbake når losen kommer om bord.

– De legger alt i hendene på oss, men samtidig blir vi da alene om å gjennomføre seilasen til og fra kai. Det står og hviler på meg, med andre ord.

– Gjør det jobben lettere?

– Tja, da får jeg det jo som jeg vil, men på den andre siden er det positivt med en som stiller spørsmål og er kritisk. Losen kan også ta feil, påpeker Høvik.

Bilbåten Morning lady på 232 meter er det største skipet som har seilet gjennom det trange Svelviksundet, på vei mot Drammen havn. (Eric Hu)

Forberedt

Man kan lett tenke seg hvor store konsekvenser det ville hatt dersom et skip på denne størrelsen kom ut av kurs når sundet er smalt. Prakteksempelet fikk vi i mars, da lasteskipet Ever Given satt fast i Suez-kanalen.

Tauebåter ankommer Suez-kanalen for å bistå lasteskipet Ever Given som sto fast i den viktige gjennomfartsåren. (©Maxar Technologies/AP)

I forkant av det krevende oppdraget forberedte Høvik seg for første gang i sin 12 år lange karriere som los med å kjøre simulator for et spesifikt oppdrag.

Det er spesielt smalt gjennom Svelviksundet, og det har i tillegg en av Norges sterkeste tidevannsstrømmer.

– Simuleringen gikk veldig greit. Vi kjørte gjennom sundet med en rekke variabler, som forskjellig vindstyrke og strøm i fjorden. Vi prøvde også en større modell enn den aktuell bilbåten, for å se hvor mye vi hadde å gå på. Selv med vindstyrke som tilsvarte storm, styring på halv maskin og mye strøm i leia, kom vi oss gjennom.

– Så jeg er trygg på at dette skal gå helt fint, sier Høvik.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor stor margin skipet har for å unngå grunnstøting. Det avhenger av hvor mye skipet svinger bort fra kursen. Det som er sikkert er at det ikke kan ende opp på tvers. Sundet er rundt 100 meter på det smaleste – under halvparten av bilbåtens lengde.

For ekstra trygghet vil bilbåten bli fulgt av to taubåter, som kan hjelpe til med å styre om nødvendig.

Plassproblemer

Ivar A. Vannebo er assisterende havnedirektør hos Drammen havn. Hele 70 prosent av de importerte bilene i Norge ankommer Drammen havn med båt. Han forteller at de i gjennomsnitt tar imot 2500 biler i uka.

Tidligere i april sendte Drammen havn ut en pressemelding der de redegjorde for plassproblemene som følge av økt elbil-import etter nyttår. Havna er nesten helt full.

Vannebo har ikke antallet biler “Morning lady” frakter klart foran seg, men forteller at de er rolige på at antallet er håndterbart.

Nøyaktig tidspunkt for passeringen av “Morning lady” gjennom Svelvik er dessverre ikke satt. Det er avhengig av vær og vind den aktuelle dagen, da skipet skal gå inn i Svelviksundet på best mulig farvann. Planen er likevel at den skal passere Rødtangen to timer før høyvann på vei inn for minst mulig strøm, og tilsvarende to timer før høyvann på Sandtangen, på vei ut.

Vil du få med deg skipet gjennom Drammensfjorden og Svelviksundet, kan du følge med på skipets posisjon her.

Bil-bonanza på Drammen havn. Havna er nesten full etter at de det siste halve året har tatt imot 70.000 biler. (Drammen havn)