Gigantskipet i Suezkanalen er løs og i bevegelse

Arbeidere har lyktes med å få løs gigantskipet som i nesten en uke har blokkert Suezkanalen, viser TV-bilder. Trafikken er dermed på vei til å gjenåpne, ifølge egyptiske myndigheter.

Satellittbilder viser også at skipet har endret kurs. Ved hjelp av høy vannstand, hadde kraftige taubåter tidligere på dagen klart å vri konteinerskipet slik at det sto 80 prosent i riktig retning.

Etter å ha trukket det fullastede 220.000 tonn store fartøyet over kanalbanken, trakk bergingsteamet fartøyet mot en bred vannstrekning halvveis mellom den nordlige og sørlige enden av kanalen. Der vil skipet nå gjennomgå teknisk inspeksjon, sier kanalmyndighetene. De sier samtidig at motoren fungerer.

Fortsatt forsinkelser

Det kan fremdeles være aktuelt å fjerne konteinere fra det gigantiske skipet, for å få det helt løs. Arbeidet skal etter planen gjenopptas senere på dagen, når vannstanden i kanalen er ekstra høy.

Blokkeringen vil fortsatt forårsake forsinkelser i trafikken over de neste dagene. Rundt 100 skip får anledning til å reise gjennom kanalen daglig, og egyptiske myndigheter anslår derfor at det vil ta to til tre dager å komme tilbake til normalen, melder Reuters.

Det kan ta flere dager før alle skipene kommer seg forbi, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund E24. De sier også at det nå er 30 skip med norske eierinteresser sør eller nord for kanalen.

[ Etterlengtet nærkontakt på italiensk sykehjem etter vaksinesuksess ]

Dyre konsekvenser

Rundt 12 prosent av verdenshandelen går gjennom den viktige passasjen. Det 400 meter lange konteinerskipet er et av verdens største og har i nesten en uke stått på tvers i Suezkanalen og sperret det som er en av de viktigste rutene for verdens skipsfart.

Over 360 fartøy lå i Middelhavet nord for kanalen og i Rødehavet sør for kanalen og ventet på en løsning mandag formiddag. Store verdier befinner seg både på Ever Given og på de mange fartøyene som venter.

Industrieksperter anslår den totale verdien på alt som befinner seg om bord på skip som sitter fast i kanalen og på begge sider av kanalen, til å være på mellom 3 og 9,6 milliarder dollar. Blokkeringen av kanalen har kostet shippingselskapene 9 milliarder dollar daglig. Det førte også at til at oljeprisen steg. Konsekvensene vil trolig vedvare fremover også.

[ Putin, Xi og Solberg invitert til Bidens klimatoppmøte ]

– Fortsatt utfordringer

Kraftige taubåter hadde klart å vri konteinerskipet slik at det sto 80 prosent i riktig retning. Håpet var å utnytte springfloa midt på dagen – når vannstanden var på det høyeste – til å få trukket skipet helt løs.

– Akterenden er flyttet og befinner seg 102 meter fra bredden, sa den egyptiske Kanalmyndighetens leder Osama Rabie i en uttalelse mandag morgen.

Mens akterenden har ligget inntil den ene siden av kanalen, ligger baugen fast på den andre siden. Berdowski sammenligner den med en strandet hval.

I tillegg til taubåtene som trekker i skipet, har det vært planer om spyle vann under høyt trykk mot sanden under skroget.

[ «Det kan være selsomt å høre norske journalister på pressekonferanser om smitteverntiltak» ]

Kompleks operasjon

Å få baugen helt løs kan bli vanskelig, ifølge Berdowski. Utfordringen er få den til å skli bort fra et område med sand og leire.

Hvis dette ikke lykkes, kan det bli nødvendig å fjerne konteinere fra det gigantiske skipet.

Eksperter har tidligere advart om at dette vil være en kompleks operasjon som kan ta dager eller uker. Å løfte bort de 20.000 konteinerne krever spesialutstyr som ikke finnes i Egypt.

Ever Given er et av verdens største konteinerskip. Det er 400 meter langt, og størrelsen kan sammenlignes med en skyskraper som er veltet over ende.

I nesten en uke har fartøyet stått på tvers i Suezkanalen og sperret den korteste ruten for skipstrafikk mellom Asia og Europa. Over 360 skip som frakter alt fra olje til kveg, venter på å passere.

For å unngå venting ved kanalen har en del handelsskip i stedet begynt på den lange omveien rundt Afrika.

[ Hvem blir fremtidens pensjonsvinnere og -tapere? (+) ]

Gyllen mulighet

Nyheten om at deler av skipet er dratt av grunn, kom etter at ti kraftige slepebåter hadde jobbet med å få skipet i bevegelse. Mudringsfartøyer skal i løpet av natten ha fjernet 27.000 kubikkmeter sand og gjørme rundt skroget.

Bergingsmannskapene har søndag kveld og mandag hatt en gyllen mulighet siden det er fullmåne og springflo.

Den ekstra høye vannstanden har gjort det lettere å trekke Ever Given av grunn.

Når Suezkanalen er åpen for trafikk, passerer det i gjennomsnitt rundt 50 skip per dag. Varene de frakter med seg, utgjør over 10 prosent av verdenshandelen. Særlig for olje på vei fra Midtøsten er kanalen viktig.

Det tyske forsikringsselskapet Allianz har anslått at kostnadene ved blokkeringen av kanalen ligger mellom 50 og 90 milliarder kroner per dag. (NTB)

[ Langt flere kvinner enn menn melder om bivirkninger av koronavaksiner ]

Suezkanalen

* Går fra den egyptiske havnebyen Port Said ved Middelhavet til Suezbukta innerst i Rødehavet.

* Den totale lengden er 193 kilometer.

* Åpnet 17. november 1869, etter ti års arbeid.

* Suezkanalkonvensjonen av 1888 sikret krigs- og handelsfartøyer fra alle nasjoner lik rett til gjennomfart.

* En avtale i 1899 ga Storbritannia rett til å ha tropper i kanalområdet.

* Britene trakk ut sine tropper i 1956. Like etter nasjonaliserte Egypts president Gamal Abdel Nasser kanalen. Dette utløste Suez-krisen der britene reokkuperte kanalområdet sammen med franskmennene, men trakk seg tilbake etter internasjonalt press.

* Under krigen med Israel 1967 ble Suezkanalen sperret og først gjenåpnet i 1975.

* Suezkanalen gjør det mulig å seile mellom Asia og Europa uten å ta omveien rundt Afrika.

* Over 50 skip med en samlet last på over 1 milliard tonn passerer kanalen på en gjennomsnittlig dag. Dette utgjør over 10 prosent av den totale verdenshandelen.

Kilder: Suez Canal Autority, Store norske leksikon, Lloyd’s List, AP