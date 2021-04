Hundeinstruktør ser stor økning av problematferd: – Holder meg våken om natta

Gro Saugerud, som driver Drammen hundesenter, ser nå konsekvensene av stengte valpekurs som følge av korona. Isolerte og undersosialiserte hunder. Ikke bare er valpene isolert fra andre hunder og mennesker i sine egne hjem, men også hos oppdretter grunnet besøksforbud.

– Det man ser er at valpene utvikler frykt for mennesker og frykt for andre hunder. Så vet man at når hunder er redde, kan de utvikle fryktaggresjon. På kursene lærer eierne å forebygge problematferd gjennom å forstå og imøtekomme behovene til hundene, sier hun.

Drammen hundesenter har vært stengt gjennom fire perioder så langt i pandemien, og hittil i år har de kun hatt åpent i fem uker. Hundesenteret står nå med et stort antall valper og fortvilede eiere som venter på kurs.

– Så lenge vi er stengt ruller ukene videre. Valpene blir eldre og utviklingstrinn lar seg ikke erstatte. Bare den siste perioden med nedstengning har valpene blitt seks uker eldre. Vi står i en kritisk situasjon, og om vi ikke får åpne 25. april vet jeg nesten ikke hva vi skal gjøre, sier Saugerud oppgitt.

Saugerud har skrevet om problematikken på bloggen sin sammen med Maren Teien Rørvik, kjent fra NRK-seriene “Fra bølle til bestevenn” og “Valpeskolen”.

[ Vil bruke historisk kirke til kultur og diakoni ]

Hagefest: Sosialisering med andre hunder er veldig viktig for valpene. Her fra en av hagefestene Gro Saugerud arrangerer. (Foto: Gro Saugerud)

Dobbelt så mange med problemer

Saugerud sendte en henvendelse til kommunen i håp om å bli fritatt fra smittevernreglene for å holde kurs, men fikk til svar at det er nasjonale myndigheter som har bestemt at forskriften hun begrenses av skal gjelde for Drammen. Hun har siden også kontaktet nasjonale myndigheter, men har foreløpig ikke mottatt svar.

– For hver uke som går taper vi tid vi ikke har.

Norsk kennel klubb (NKK) deler bekymringen om at fravær av valpekurs på sikt kan by på problemer. De tror smittevern kan ivaretas på en god måte når valpekurs holdes og har derfor skrevet et støtteskriv for å underbygge ønsket til Drammen hundesenter.

Saugerud forklarer at de har sett en drastisk økning i antall valper med reelle fryktproblemer. Til vanlig ser de rundt to av ti valper med fryktproblemer, men nå ser de at rundt fire av ti faller innenfor denne kategorien.

– Jeg har ganske mange valper gjennom året og har et godt sammenligningsgrunnlag. Dette er en drastisk økning som henger sammen med dårlige sosialiseringsarenaer. Det vinduet er så kort for valpene, de går glipp av viktige ting som kan prege dem resten av livet, sier hun.

Det finnes rundt 600.000 hunder i Norge og ifølge NKKs tall ble det registrert rundt ti prosent flere rasehunder i Norge i 2020 enn året før. Det ble registrert 29.260 valper hos NKK i fjor, som er en økning med 2507 valper fra året før.

– Det er ingenting som tilsier at 2021 skal bli annerledes, da kan man tenke seg hvordan det vil se ut dersom de ikke veiledes av fagpersoner, sier hun og legger til.

Saugerud lever av hundesenteret, men avviser at hun er økonomisk motivert av å bli unntatt smittevernreglene.

– Vi har mange andre kurs, det eneste vi ber om er valpekurs. Det er de som holder meg våken om natta. Jeg vet hvor viktig dette er. Dette er blodig alvor, dette handler om å forebygge og veilede, og sørge for at hundene blir problemfrie for både eiere og samfunnet ellers.

[ Juletradisjonen som ble en ramadantradisjon ]

Fysisk oppmøte kan ikke erstattes

Ifølge Saugerud er det mange fallgruver dersom man søker til internett for veiledning, hun understreker også at vi mennesker har en tendens til å søke den informasjonen som passer best med det vi selv mener, og at dette kan være en utfordring.

– Det er mange som uttaler seg om hunder på nett, men man vet ikke så mye om deres bakgrunn eller intensjoner. Det er mange meninger og ytringer. Man må være kritisk til kilden og være våken, det er ikke sånn at alt som står på nettet er sant, det at det tiltaler deg betyr ikke at det er riktig for hunden.

Hun mener internett ikke kan erstatte fysisk oppmøte fordi instruktørene vil kunne plukke opp på små detaljer av stor betydning for hunden, som ikke vil være mulig over internett eller uten riktig kompetanse.

– Jeg ser mye når jeg underviser. Det at jeg fysisk kan se hvordan ting gjøres og håndteres gir meg grunnlaget for riktig veiledning.

[ Villaen som ble revet forgjeves ]

Redningshunder: Harald Indrebø sammen med sine to Engelske springer spaniel, redningshunden Juli og valpen Bella. (Foto: Privat)

Savner valpekurs

Harald Indrebø (57) er medlem av Norske redningshunder. Sammen med sin redningshund Juli på seks år, har han deltatt på rundt hundre redningsaksjoner. De har også gjort to funn av savnede personer.

Nå håper han det åpnes for valpekurs, slik at den kommende redningshunden Bella på snart tolv uker kan delta.

– Jeg savner å kunne gå på valpekurs. Skal du drive med redningshund er det utdanning og arbeid fram til hunden er tre til fire år. Da er det vesentlig å få en sosial og miljøtrent hund. Det gjør også arbeidet fremover enklere når hunden får den gode starten et valpekurs kan gi, sier han.

Bella er fra Indrebøs eget kull og han har levert fra seg fem andre valper, som står i samme situasjon med tanke på valpekurs.

– Nå har jeg en valp som er i den alderen hvor man får veldig mye igjen for valpekurset. Valpen er midt i sosialiseringsfasen, og uten kurs vil den om en måned eller to ha mistet veldig mye. Dette får man kanskje aldri igjen, eller må bruke veldig mye tid på å bygge opp igjen. Jeg er sikker på at om jeg får komme på kurs i denne perioden, vil det øke sjansen for at vi blir godkjent redningshund.