Legger ned skoleavdeling etter lang tids bekymring

Det melder kommunen i en pressemelding onsdag kveld.

Hundremeterskogen er en tilrettelagt avdeling for elever med særskilte behov.

– Vi har iverksatt flere tiltak ved Hundremeterskogen gjennom det siste året, men tiltakene har ikke hatt ønsket virkning. Elevene får ikke det læringstilbudet de trenger og har krav på. I tillegg har det vært store utfordringer rundt arbeidsmiljøet på avdelingen. Derfor er det nå tatt en beslutning om å legge ned Hundremeterskogen, sier Kari-Ann Dale, kommunalsjef for oppvekst.

Flere varsler

Drammens Tidende omtalte først problemene ved skolen da avdelingen brått stengte ned i desember. Årsaken var bekymring for at den lave bemanningen skulle gå utover barnas sikkerhet. Fylkesmannen i Oslo og Viken har tidligere mottatt flere varsler om lignende forhold, samt problemer med arbeidsmiljøet.

I etterkant av dette har en prosjektgruppe jobbet med å se på hvordan de kan bedre forholdene ved Hundremeterskogen.

– Prosjektgruppen har konkludert med at nedleggelse av Hundremeterskogen, og overføring av elevene til miljøverkstedene ved Hennummarka og Tranby skole, er den beste løsningen for å gi elevene et godt pedagogisk tilbud, sier Anette Fossnes, rektor ved Hundremeterskogen og Tranby skole.

Overføres til andre skoler

Frem mot sommeren blir elevene gradvis overført fra Hundremeterskogen til miljøverkstedene ved de nevnte skolene.

– Miljøverkstedene er etablerte tilrettelagte avdelinger med høy faglig kvalitet. Her får elevene både den inkludering og det pedagogiske tilbudet de skal ha, sier Anette Fossnes.

Elevene vil få tilbud om et ekstra år i grunnskolen for å kompensere for et mangelfullt tilbud.

Onsdag var det foreldremøte der de ble orientert om endringen.

– Vi skal bruke god tid på overføringen og tilvenning for elevene, sier Kari-Ann Dale.