Splitter ny podcast fra Drammen: – Vi er litt på kanten

Det sier Ann-Kristin Sømme (27), som sammen med venninnen Kaspara Fallingen (26) har startet en splitter ny podkast.

Ifølge Gulskogen-damene har de alltid vært mennesker med rare meninger som ofte kan skape reaksjoner. Sammen skal de få utløp for problemstillingene sine som omhandler alt fra kjærlighet til politikk i den nye podkasten sin «På kanten».

– Det viktigste for oss er å tørre å si meningene våre uten å være redde for hva andre tenker. Om folk man kjenner tenker at det er helt på trynet, skal man kunne få si det man mener og bli likt for det. Det burde være greit å være på kanten uten å bli stereotypisert. Da blir folk redde for å mene det dem vil. Vi har veldig mange fine ord på folk, som gjør det lett å kategorisere folk, sier Sømme.

Har fått nok av janteloven

Fallingen avslører at forklaringen bak podkast-navnet «På kanten» kommer av at de rett og slett ofte beveger seg litt ut på kanten når de prater sammen. I starten tenkte hun mye på om det ville få konsekvenser.

– Vi vet jo at det å si meningen sin kanskje ikke det mest populære på grunn av janteloven. Men vi sier det første vi tenker på og er helt ærlige. Etter hvert som vi har blitt eldre, så skjønner jeg ikke hvorfor vi skal være så redde for å være oss selv og si det vi mener, sier hun.

– Vi burde slutte å tenke så mye på hva folk synes, og være et godt forbilde for den yngre generasjonene som har janteloven i seg, legger Fallingen til.

Positivt med forskjellige meninger

Selv om barndomsvenninnene deler en rekke synspunkter, kan de av og til være så uenig at de sender hverandre stygge blikk under innspilling.

– Vi er uenig i mye, og blir enig om å være uenig iblant, ler Sømme.

– Vi må normalisere at man kan være uenig og snakke som man tenker. Når man kan være veldig uenig, men fortsatt være gode venner, er det bygd på noe ekte. Det finnes et godt menneske i begge to, og vi er flinke til å møtes på midten, sier hun.

Kreative i hvert sitt felt

Men én ting er de begge enige om: man skal kunne være fri og mene det man vil. Likevel mener Sømme at det å ikke stå innenfor meningene man uttaler seg om, har vokst fram som et samfunnsproblem i dag.

– Jeg føler at den nye moten er å utgi seg for å ha en mening om noe, som ikke tilsvarer med den ordentlige levemåten sin. Noen ganger kan det virke som man prøver å si noe kult og være tidig der og da, men som man ikke står for ellers. Det gjelder for eksempel hos noen veganere eller store feminister, sier hun.

Damene har vært kreative gjennom hele livet. De startet med å gå dramalinjen sammen, og nå er de kreative på hvert sitt hjørne.

Sømme er tidligere programleder hos NRK, og har blant annet vært skuespiller i barnefilmen «Trigger» og i Norges første produserte HBO-serie «Beforeigners».

Fallingen har bodd rundt omkring i flere norske byer i tillegg til Costa Rica. I dag er hun fast bosatt i Leeds i England. Hun driver med musikk, og har rukket å nå over tre millioner strømninger på hennes siste singel «Breathe».

Det hele startet med flauser

Men med et hav imellom seg, var det å starte en podkast sammen egentlig aldri en del av planen. Men da det ble nedstenging i England, dro Fallingen tilbake til røttene sine.

– Da det ble «lockdown» i England kom jeg tilbake til Drammen og har nå bodd her i flere måneder. Så nå «reconnecter» vi, og bestemte oss for at vi var nødt til å gjøre noe kreativt sammen igjen, sier Fallingen.

Fallingen mimrer tilbake til da hun og Sømme pleide å holde flaue fremførelser foran resten av drama-klassen sin på videregående.

– For oss var korona helt perfekt timing med tanke på podkasten. Det er deilig å ha en plattform hvor vi kan få utløp for meningene våre. Vi håper på å være et lys i noe som er en vanskelig tid for mange, sier Sømme.

Podkasten har ny episode hver mandag og er produsert av Julie Bjorvatten, som også er god venn med podkast-duoen.

– Vi kan ingenting om podkast. Så når Julie foreslo at vi burde starte en podkast tenkte jeg først: «herregud, dette er teit». Men hun sa at dersom vi står for pratingen, så fikser hun resten. Da måtte vi gjøre det til virkelighet, sier Sømme.

Snart drar artisten tilbake til den engelske byen Leeds. Likevel passer hun på å ta med seg utstyr til podkast-innspilling.

– Jeg tar med meg mikrofon, og vi skal fortsette med å spille inn hver uke. Kanskje det blir mer innhold fra det jeg ser i den engelske hverdagen, som kan gjøre podden litt annerledes. Hvem vet – det kan også hende at jeg begynner å snakke gebrokkent norsk, ler hun.