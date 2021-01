Votter kan spre virus

Den amerikanske nyhetsstasjonen ABC gjorde for noen år siden en uoffisiell test på hvor mange votter og hansker som hadde bakterier og virus på overfalten.

De fant bakterier på 26 av 27 håndplagg i testen, og ett håndplagg testet positivt for koronavirus (ikke Covid-19, men en annen variant).

– Den viktigste smitteveien for Covid-19 er via aerosol smitte, det vil si ved at du puster inn prate- eller pusteskyen til andre. Men vi vet også at det er en teoretisk mulighet for kontaktsmitte via overflater, uavhengig om du får det opp til ansiktet via hendene, eller om du tar deg i ansiktet med votter eller hansker, sier kommuneoverlege i Fredrikstad kommune, Sofie Lund Danielsen til Demokraten.

Reporter Becky Worley i ABC har undersøkt hvor mange votter og hansker som hadde bakterier og virus på seg. Video: ABC7 NY

Potensielle virus-votter

– Votter og hansker tar med seg bakterier og virus fra alle overflater de kommer i kontakt med, sier Dr. Susan Whittier, director of clinical microbiology service at New York Presbyterian/Columbia University Medical Center til ABC7.

Den siste tiden har Østlandet hatt en periode med sprengkaldt vær, og dermed har bruken av håndplagg økt. Det har også antall smittede, og i Østfold-regionen har nærmere 100 personer testet positivt onsdag denne uken.

– Det er lett å føle seg trygg med votter på, sier Lund Danielsen.

Likevel fremhever hun at det er det er på inn- og utpust vi blir oftest smittet.

– Vi har hatt noen tilfeller der vi tenker at det har vært sekret i omløp, og tenker at det dermed kan smitte når noen får det til ført opp til ansiktet og slimhinnene sine. Da blir det en detalj om smitten føres til ansiktet via fingrene eller en vott eller skinnhanske.

Hun understreker at det aller, aller viktigste smittetiltaket vi har i dag, er å holde avstand til andre.

– Også med bekjente må du holde avstand, for ikke å bli smitteutsatt. Det er så høyt smittepress nå, at en du møter, enten om det er en du kjenner eller ikke, så er det nå en viss fare for at vedkommende kan være smittsom.

Hovedregelen er at du holder minst 1 meter avstand ved kortvarig kontakt, og minst 2 meters avstand ved kontakt over lengre tid.

Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen. Foto: Hermund Kjernli

Ikke ut med nytt snørr

Onsdag 6. januar vedtok formannskapet i Fredrikstad en ny forskrift, som inneholder noen tillegg ut over de nasjonale rådene og bestemmelsene. En av de viktige smittevernrådene som gjelder både nasjonalt og lokalt, og har vært der hele tiden, er at ingen får gå ut i offentlige rom dersom de har nyoppståtte forkjølelsessymptomer.

– Ja, dersom man nyser, hoster eller snørrer, og det er nyoppstått, og man ikke har testet seg, så skal man ikke være på tur rundt omkring verken med eller uten votter, sier kommuneoverlegen.

– Man skal holde seg hjemme til man vet hva dette er. Men mange er smittsomme uten at de vet det selv, spesielt 1-2 dager før tegnene til sykdom bryter ut, og derfor er håndhygiene et poeng. Håndhygiene er like viktig nå som det har vært hele veien.

– Også når man har en vott eller hanske på hånden?

– Det samme gjelder for håndplagg som for hender; man skal ikke ta seg i ansiktet med ting som kan være forurenset. Så kan man huske at det kan skje via en skinnhanske eller vott også. Hyppighet av eventuell vottevask er ikke avgjørende for Covid-19-smitte, men heller det at man tar rundt omkring og deretter tar seg til ansiktet. Alt i omgivelsene som kan formidle smittet til ansiktet og slimhinnene, er en potensiell smittevei, sier hun.

Det er også greit å huske på at man kan ha maks uflaks.

– Hvis noen nyser i votten, og så tar på et håndtak, og du tar på håndtaket rett etterpå og så fører hånda rett opp i ansiktet, så er det en mulighet for at du kan bli smittet.

Virus trenger fukt

ABC-saken har tidligere vært omtalt av norske ABC Nyheter. Der sier Karl-Henning Kalland, professor i virologi ved klinisk institutt på Universitetet i Bergen at forholdene i testen er overførbare til Norge.

– Det er uheldig at folk snufser, tørker nesen sin på vanten eller hansken og deretter tar på ting i det offentlige rom, uttaler Kalland til nettstedet.

Han mener både bakterier og virus kan leve i lang tid på både ull- og skinn-plagg.

Professor Kalland sier at både ull og skinn kan holde på patogener (sykdomsfremkallende stoffer, journ. anm.) i flere timer og dager.

– Det er gitt at dette er en smittevei. Noen bakterier og virus er bevist å kunne overleve i mange timer på for eksempel brødfjøler av tre og plast. I ull og på skinn kan de leve i lang tid, så vanter og votter vil kunne være en smittesamling, sier Kalland.

Kommuneoverlegen er både enig og uenig i Kallands vurderinger.

– Selv om det er teoretisk mulig å ta på ting, og føre smitte opp til ansiktet og slimhinnene, og det kan være med på å forklare noe av ukjentsmitten, så er det aller viktigste budskapet å få fram at å holde avstand er det viktigste nå. I forhold til kontaktsmitte, har vi ikke fått undersøkt hva dette betyr i praksis, det er viktig å presisere.

Hun mener at kontaktsmitte direkte på hud er mer potensielt smittsomt.

– Rett og slett fordi det tar litt lenger tid før dråper tørker, enn for eksempel i en ullvott. Skinnhansker er mer likt hud igjen. Hvis man tar på ting, enten med hanske eller direkte med hånden, og så tar rett i ansiktet, nær øyne og munn, så kan man bli smittet på den måten. Det er ikke vanlig, men vi skal huske på at det kan skje.

Årsaken til at man antar kontaktsmitte er ganske uvanlig i praksis, er nettopp at viruset tørker.

– Ute tørker det på grunn av luften, og inne tørker det fordi det er varmt. Det er viktig å ha en balanse her, og ikke være for bekymret nå om dagen, og ikke overdrive, råder hun.

– Men håndhygiene er en viktig del av det vi nå gjør for å redusere smitten i samfunnet mest mulig.

– Vi kan kanskje se på dette som en ekstra påminnelse om ikke å ta oss i ansiktet?

– Ja, det synes jeg. I tillegg til hovedpoenget - de grunnleggende smittevernrådene; håndhygiene, hold avstand, og hold deg hjemme med snufs – og test deg.

