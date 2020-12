Enormt alkoholbeslag ved Svinesund

Grytidlig på morgenen tirsdag 24. november stoppet tollerne ved Svinesund en polskregistrert lastebil med kapellhenger, som var på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen.

– Den ble tatt inn til skanning, og operatøren kunne raskt se at både bilen og hengeren var lastet med mange paller som så ut til å inneholde bokser og flasker. 22 paller kunne han telle, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

Blant de aller største

Pallene var pakket inn i svart krympeplast, men da tollerne fikk sprettet dem opp, viste det seg at fem av dem inneholdt spritflasker. De øvrige 17 var stablet med ølbrett.

– Ved opptelling fant vi 15.552 liter øl og 1.720 liter brennevin, samt 6.120 sigaretter, forteller Grandahl.

Totalt utgjør smuglingsforsøket 1.706.306 kroner i unndratte avgifter, noe som gjør dette til et av de desidert største alkoholbeslagene ved Svinesund så langt i 2020. I slutten av oktober ble årets hittil største forsøk på smugling av kun øl over tollstasjonen avdekket, og dette utgjorde til sammenlikning «bare» en drøy million i avgiftsunndragelser.

– Så dette er enda større enn det vi hadde sist, og mye av grunnen er at det nå også ble tatt store mengder brennevin. 1.720 liter er noe av det største vi har hatt i 2020, utdyper Grandahl.

Til sammen 22 paller med øl og sprit, 17.272 liter, ble funnet i lastebilen og på kapellhengeren. FOTO: Tolletaten

Falske papirer

Lastebilsjåføren, en polsk mann i 30-årene, var ikke særlig snakkesalig da lovbruddet hans var avslørt.

– Han sa ikke et ord, men viste fram noen papirer som var bare tull. Han hadde heller ikke med seg noen lovlig last i tillegg, så dette var et rent kureroppdrag, sier Grandahl.

Ifølge seksjonssjefen ble sjåføren hentet av politiet, og sitter fremdeles i deres varetekt. Av hensyn til etterforskningen av saken, har ikke Tolletaten hatt anledning til å gå ut med beslaget før en drøy uke i etterkant.

– Med tanke på størrelsen på dette beslaget, vil jeg anta at han kan vente seg en fengselsstraff, sier Grandahl.

Blir destruert

Når det gjelder de godt over 17.000 literne med alkohol, har de blitt stående ved tollstasjonen inntil onsdag. Da ble den imidlertid hentet, og skal destrueres.

– Tidligere ble det brukt til å lage spylervæske, men jeg tør ikke si om det er noe som fortsatt skjer nå, sier Grandahl.

– Uansett må vi betale for å bli kvitt det, siden det regnes som farlig avfall, men sånn er det. Da får vi i hvert fall frigjort litt plass, for det tar opp ganske mye av lageret vårt, avslutter han.