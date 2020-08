Statsministeren ber VGS-elever bli hjemme om de har symptomer

– Nå jobber vi med justeringer for å sørge for at folk ikke går på skolen med smitte. Det skal de ikke gjøre. Da må vi ha et system for akkurat det. Dette jobber Kunnskapsdepartementet med, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Men fraværsgrensa er kommet for å bli i norsk skole i en normalsituasjon, tilføyer hun.

– Den bidrar til at langt flere går på skolen, den bidrar til at elever får bedre karakterer, den bidrar til mer ro i klasserommet. Den bidrar til veldig mye bra, konstaterer hun.

Høyre har vært en ivrig forkjemper for fraværsgrensen, som sier at elever på videregående skole ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i noe fag. Men reglene ble satt til side i mars, slik at legene ikke skulle måtte bruke tid på å skrive legeerklæringer for elever med luftveissymptomer. Fra skolestart i høst er det de vanlige reglene som gjelder.

SV har bedt om at kravet om legeerklæring må fjernes fort, slik at elever vet at de kan holde seg hjemme når de har symptomer.

